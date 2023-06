Big Apple Talk – Amerikas Apotheke hat den Schnupfen FuW berichtet aus New York. Heute: Walgreens bietet einen Vorgeschmack auf die kommende US-Berichtssaison. Für viele Anleger ist es ein bitterer. Valentin Ade , New York

Die Filialen von Walgreens sind in den ganzen USA präsent. Auch die kleinere Apothekenkette Duane Reade gehört zum Konzern. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Ist es die Geschichte einer missglückten Übernahme oder ein schlechtes Omen für die US-Wirtschaft als Ganzes? Die Aktien der zweitgrössten Apotheken- und Drogeriekette der USA, Walgreens, wurden am Dienstag an der New Yorker Börse abgestraft. Rund 10% verloren sie zeitweise zu Handelsbeginn, nachdem der Konzern – mit vollem Namen: Walgreens Boots Alliance – Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt hatte.