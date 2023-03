Mit dem im vergangenen Jahr verabschiedeten Chips and Science Act wurden umfangreiche Subventionen für Investitionen in amerikanische Halbleiterfertigungsanlagen ins Leben gerufen. Dies mit der Begründung, dass Mikrochips sowohl für die US-Wirtschaft als auch für die nationale Sicherheit von zentraler Bedeutung seien. Auch wenn niemand die Bedeutung dieser Chips anzweifelt (die von Marschflugkörpern bis hin zu Kühlschränken zum Einsatz kommen), stellt sich doch die Frage, ob die Subventionierung derartiger Investitionen der beste Weg ist, um eine zuverlässige Versorgung zu gewährleisten.

Tatsächlich könnte sich die Wettbewerbsfähigkeit der US-Chiphersteller aufgrund der Rechtsvorschriften weiter verschlechtern. Schliesslich sind Regierungen nicht gerade dafür bekannt, «Sieger auszuwählen». Nur allzu oft tragen derartige Interventionen dazu bei, erfolglose und ineffiziente Produzenten zu stützen, und das führt zu Monopolisierung und einer Konzentration von Marktmacht, da neue (nicht subventionierte) Unternehmen vom Markteintritt abgehalten werden. Im Falle der Halbleiterchips kommt noch hinzu, dass sich die Branche angesichts von Entlassungen, abgesagten oder verschobenen Expansionsplänen und anderer Anzeichen einer Verlangsamung auf dem Rückzug befindet.

Als Reaktion auf die neuen US-Subventionen kündigte Südkorea vor kurzem Pläne an, eine Investition von Samsung im Ausmass von 228 Mrd. $ für den Bau des weltweit grössten Komplexes für moderne Halbleiter zu unterstützen. Die Europäische Union hat einen Vorschlag für ein 43 Mrd. € schweres EU-Chips-Gesetz vorgelegt, und auch andere Länder haben damit begonnen, ähnliche Formen der Unterstützung für ihre entsprechenden Branchen einzuführen. So könnten die Steuerzahler in den USA und anderen Regionen der Welt am Ende für ein verschwenderisches Überangebot an Halbleitern zur Kasse gebeten werden.

Überzogene Anspruchskriterien

Ausserdem ist ein Subventionswettlauf nicht die einzige Ursache von Verschwendung. Die heutige Halbleiterindustrie ist weltweit so stark verflochten, dass fast kein Chip mehr ohne Maschinen und Materialien von mehreren internationalen Anbietern hergestellt werden kann. Selbst wenn es möglich wäre, sich komplett autark zu machen – was eher unwahrscheinlich ist –, käme Derartiges nur zu prohibitiv hohen Kosten zustande.

«Es ergibt keinen Sinn, eine Branche zu bevorzugen, deren Wettbewerbsfähigkeit bereits beeinträchtigt ist.»

Die Vereinigten Staaten sind seit langem weltweit führend in Forschung und Entwicklung von Halbleiterchips. Es werden dort viele der für die Produktion hoch entwickelter Chips benötigten Maschinen hergestellt, und viele Jahre lang kam auch der grösste Teil der weltweiten Chipproduktion aus den USA. Im Laufe der Zeit hat man jedoch Marktanteile an Unternehmen in Europa und besonders in Asien verloren, wo die Produktionskosten schätzungsweise 40% niedriger liegen. Intel, ein Pionier auf dem Gebiet der Halbleiter, hat öffentlich eingeräumt, ohne Subventionen nicht wettbewerbsfähig zu sein.

Und als ob ineffiziente Subventionierung nicht schon schlimm genug wäre, haben die US-Regulierungsbehörden auch noch überzogene Anspruchskriterien für Unternehmen angekündigt, die Subventionen beantragen. Unter anderem wird von ihnen erwartet, oder sie werden zumindest ermutigt, für ihre Beschäftigten Kinderbetreuung anzubieten, auf Aktienrückkäufe zu verzichten und Prognosen über künftige Profite abzugeben, damit der Staat überschüssige Gewinnspannen abschöpfen kann.

Unvernünftige Massnahmen

Alle diese Massnahmen sind unvernünftig. Wenn die Unternehmen für Kinderbetreuung zahlen müssen, führt dies zwangsläufig zu einer Verteuerung der Chipproduktion und führt den Zweck der Subventionierung ad absurdum. Es ergibt keinen Sinn, eine Branche zu bevorzugen, deren Wettbewerbsfähigkeit bereits beeinträchtigt ist. Sofern Kinderbetreuungsleistungen für die Beschäftigten attraktiv sind, können Unternehmen diese anstelle höherer Löhne und Gehälter anbieten, oder der Kongress kann vorschreiben, dass alle berufstätigen Elternteile Zugang dazu haben (so wie es im Bereich Gesundheitsversorgung bereits der Fall ist).

Auch die Bestimmung über den Rückkauf von Aktien ist mit Mängeln behaftet. Laut US-Handelsministerin Gina Raimondo werden Antragsteller auf Subventionen nach dem Chips-Gesetz bevorzugt behandelt, wenn sie sich verpflichten, fünf Jahre lang auf Rückkäufe zu verzichten. Das wird jedoch zu noch mehr Ineffizienzen führen.

Bis in die Neuzeit hinein befanden sich die meisten Unternehmen in Familienbesitz, und es bestanden nur wenige Möglichkeiten für eine Familie mit einem wenig rentablen Unternehmen, in ein anderes, rentableres Unternehmen zu investieren. Ein grosser gesellschaftlicher Vorteil der modernen Unternehmensstruktur besteht jedoch darin, dass sie es Investoren ermöglicht, Mittel von schwachen Gesellschaften in solche mit besseren Aussichten umzuschichten.

Strafe für Erfolg

Nach Einführung der entsprechenden Gesellschaftsformen besteuerten einige Staaten sowohl Unternehmensgewinne als auch die Dividendenausschüttungen an die Aktionäre. Aktienrückkäufe wurden so zu einem Mechanismus, im Rahmen dessen Anleger ihren Gewinn in andere Unternehmen investieren konnten, ohne doppelt besteuert zu werden. Ein Verzicht auf Rückkäufe wird die Unternehmen dazu motivieren, ihren Gewinn zu reinvestieren, selbst wenn sich ihre Gewinnaussichten nicht vielversprechend präsentieren. Auch das ist nicht nur ineffizient, sondern auch kontraproduktiv. Wenn das Ziel darin besteht, die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sollte es keine zusätzlichen Hürden für die Allokation der Investitionen in Richtung der vielversprechendsten Bereiche geben.

Die Besteuerung von «Übergewinnen» dürfte sich ebenfalls nachteilig auswirken. In technologieorientierten Branchen halten Unternehmen oftmals ein diversifiziertes Portfolio risikoreicher Investitionen in der Erwartung, dass einige davon sehr erfolgreich sind, andere aber ausfallen oder sich schwertun werden. Sind die Chipunternehmen allerdings mit einer Strafe für den Erfolg konfrontiert, könnten sie sich entscheiden, entweder ihre risikoreichere Forschung ins Ausland zu verlagern oder das Risiko ihrer Forschung und Entwicklung zu verringern.

Teuer für Steuerzahler

Unternehmen, die Subventionen in Anspruch nehmen, werden der US-Regierung sicherlich ausführlich über ihre Geschäftstätigkeit berichten müssen, während die Regierung wiederum die Empfänger überwachen und entscheiden muss, welchen Gesellschaften sie überhaupt Darlehen oder Zuschüsse gewährt. Beides wird die Kosten für die Steuerzahler weiter erhöhen.

Sämtliche dieser unnötigen Regulierungsvorschriften sollten aufgehoben werden. Die Einführung einer Chipproduktion und eines Handelsregimes unter Verbündeten wäre – ebenso wie die Finanzierung von Fortbildungsprogrammen für Beschäftige des Chipsektors – ein weitaus besserer Weg, die zuverlässige Versorgung mit Halbleiterchips zu gewährleisten. Wenn es darum geht, die Versorgung mit einer kritischen Vorleistung sicherzustellen, dann sind zusätzliche Belastungen in Form von Kinderbetreuungskosten, beschränkten Zahlungen an Aktionäre und übermässiger Besteuerung das letzte, was die Branche braucht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.