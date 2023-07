Die meisten grossen Volkswirtschaften befinden sich am Rande oder bereits in einer Rezession. Während Kanada und Schweden sich gerade erst von der Rezession zu erholen scheinen, befindet sich Deutschland, die grösste Volkswirtschaft Europas, nach zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit negativem Wachstum bereits in einer technischen Rezession.

In China, der zweitgrössten Volkswirtschaft und in den Jahren vor der Pandemie einem der wichtigsten Wachstumsmotoren der Welt, hat sich der Aufschwung nach der Covid-Epidemie bereits verlangsamt, was die Regierung veranlasst hat, ein neues Konjunkturprogramm aufzulegen. Obwohl die US-Wirtschaft bisher eine Rezession vermieden zu haben scheint, erwarten viele Prognostiker für die kommenden Monate eine leichte Rezession, da der Index des Forschungsinstituts Conference Board über die wirtschaftlichen Leitindikatoren auch nach vierzehn Monaten immer noch rückläufig ist.

Obwohl die Arbeitskosten für die meisten Unternehmen den grössten Kostenfaktor darstellen, wurde in Amerika trotz wachsender Besorgnis über den Auftragsrückgang weiterhin Personal eingestellt. Wie sind diese gemischten Signale zu interpretieren?

Börse ist nicht der beste Indikator

Das Horten von Arbeitskräften scheint ein unterschätzter, aber zunehmend wichtiger Faktor in der heutigen Wirtschaft zu sein. Da es immer schwieriger wird, Fachleute zu finden und zu halten, zögern die Unternehmen, Arbeitnehmer zu entlassen. Bisher konzentrierten sich die Entlassungen auf den Technologiesektor, der während der Pandemie zu viele Arbeitskräfte eingestellt hatte.

Während die monatliche Unternehmensumfrage des US-Arbeitsministeriums darauf hindeutet, dass die Wirtschaft weiterhin Hunderttausende von Nettoarbeitsplätzen pro Monat schafft, zeigt die separate Haushaltsumfrage des Ministeriums ein deutlich geringeres Beschäftigungswachstum. Darüber hinaus sind die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestiegen und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit gesunken – beides sind manchmal frühe Anzeichen einer Rezession.

Und der Aktienmarkt? Einerseits spiegeln die Aktienkurse die Erwartungen an die künftigen Unternehmensgewinne, die eine der prozyklischsten Komponenten der Wirtschaft sind. Nach einem Einbruch 2022 haben sich die US-Aktien dieses Jahr stark erholt. Andererseits konzentrierte sich die Erholung auf Big Tech, und wie der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Samuelson feststellte, ist der Aktienmarkt nicht immer der beste Frühindikator (er «hat neun der letzten fünf Rezessionen vorhergesagt»).

Leitzins steigt weiter

Vieles wird von der Geld- und der Fiskalpolitik abhängen. Während die massiven, äusserst stimulierenden Reaktionen auf die pandemiebedingte Rezession gerechtfertigt (wenn auch alles andere als perfekt) waren, trug ihre Fortsetzung, selbst als sich die Wirtschaft der Vollbeschäftigung näherte, zur schlimmsten Inflation seit vierzig Jahren bei.

Nach einer langen Periode von Zinsen nahe null musste das Fed mit einer Reihe von schnellen Zinserhöhungen aufholen. Im Juni legte es eine Pause ein, aber Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass es ab Juli zwei weitere Erhöhungen um jeweils 25 Basispunkte geben könnte. Damit würde der Leitzins auf 5,5 bis 5,75% steigen, was über der zwölf Monate verzögerten Kerninflationsrate und den Erwartungen des Fed für die Inflation 2024 liegt.

Im Allgemeinen streben Zentralbanken an, dass ihr kurzfristiger Zielsatz für eine gewisse Zeit über der erwarteten Inflation liegt, was auf Milton Friedmans Konzept der langen und variablen «Wirkungsverzögerung der Geldpolitik» zurückgeht. Es dauert seine Zeit, bis sich die Wirtschaft ausreichend verlangsamt hat, um den Preisdruck und die Lohnforderungen zu verringern. Im aktuellen Kontext haben die schnellen Zinserhöhungen des Fed jedoch zu einer Umkehrung der Zinskurve geführt – ein weiterer typischer Frühindikator für eine Rezession – und zum Zusammenbruch mehrerer mittelgrosser US-Banken beigetragen.

Steuern erhöhen oder senken

Wenn es jetzt zu einer Rezession kommt, wird sie eine der am häufigsten vorhergesagten in der Geschichte sein. Tritt sie jedoch nicht ein, wäre dies einer der grössten Irrtümer der Wirtschaftsprognostiker.

Dennoch ist die derzeitige Situation für die USA in gewisser Weise beispiellos. Noch nie sind die Staatsausgaben so massiv gestiegen, und das zu einer Zeit, in der die Wirtschaft bereits Vollbeschäftigung erreicht hat. Zwar haben sich das Weisse Haus und der Kongress darauf geeinigt, die Schuldenobergrenze auszusetzen und die Ausgaben moderat zu kürzen, doch die grossen Budgetkämpfe stehen noch bevor.

Unter anderem will Präsident Joe Biden die Unternehmenssteuern deutlich anheben und Kapitalertrag zum Zeitpunkt des Entstehens und nicht erst beim Verkauf besteuern, und Finanzministerin Janet L. Yellen setzt sich für eine globale Mindeststeuer ein, die die Steuern für multinationale US-Konzerne erhöhen würde. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieser Vorschlag im Senat Zustimmung findet, da für viele Vertragsänderungen eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist.

Die republikanischen Präsidentschaftskandidaten lehnen Steuererhöhungen ab und möchten womöglich verschiedene auslaufende Bestimmungen der Steuersenkungen von 2017 dauerhaft in Kraft setzen. Ein weiterer Streitpunkt dürften die Verteidigungsausgaben sein, die derzeit nicht mit der Inflation Schritt halten. Diese Themen werden zu grossen politischen Kontroversen führen, die durch die drohende grosse Finanzierungslücke in der Sozialversicherung und Medicare in einigen Jahren noch verschärft werden.

Europa ist kein Vorbild

Die jahrzehntelange Erfahrung in der OECD zeigt, dass sich eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung – sowohl in der Stärkung der Haushaltsposition als auch der Vermeidung einer Rezession – überwiegend auf Ausgabenkürzungen konzentriert hat. Dies ist nicht überraschend. Für die Angebotsseite der Wirtschaft ist es entscheidend, die Grenzsteuersätze auf Ersparnisse, Investitionen und Arbeit auf einem moderaten Niveau zu halten.

Während normalerweise davon ausgegangen wird, dass höhere Grenzsteuersätze das Wachstum nur langfristig beeinträchtigen, hat Casey Mulligan von der University of Chicago gezeigt, dass sie nach der Grossen Rezession – der langsamsten Erholung seit dem Zweiten Weltkrieg – eine erhebliche Belastung darstellten. In ähnlicher Weise kam eine Studie des verstorbenen Nobelpreisträgers Ed Prescott von 2004 zum Schluss, dass nahezu der gesamte enorme Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens in Westeuropa im Vergleich zu den USA auf höhere Steuern zurückzuführen ist.

Auf die Schulden- und Kostenkrise der USA mit Steuererhöhungen zu reagieren, wäre kurzfristig riskant und langfristig gefährlich für die wirtschaftliche Prosperität Amerikas. Die USA in einen Wohlfahrtsstaat nach europäischem Vorbild zu verwandeln, würde die Zukunftschancen gerade derer schmälern, die den wirtschaftlichen Aufstieg noch nicht geschafft haben. Diesen Amerikanern sollte die jüngste Konjunkturspritze helfen, doch unter dem Strich dürfte sie das Gegenteil bewirkt haben.

