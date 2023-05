Generalversammlung – AMS Osram: Andreas Mattes soll in Verwaltungsrat gewählt werden Beim Halbleiterhersteller kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Nach Ablauf der Amtszeit von Brian Krzanich soll Andreas Mattes in das Gremium nachrücken.

Die Amtszeit für beide Wahlvorschläge soll mit der Beendigung der Generalversammlung enden. Bild: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg

Nach Ablauf der Amtszeit von Brian Krzanich wird Andreas Mattes als neuer Kandidat an der Generalversammlung vom 23. Juni zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen.

Derweil stelle sich Frau Yen Yen Tan zur Wiederwahl zu Verfügung, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte Halbleiterunternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Die Amtszeit für beide Wahlvorschläge soll mit der Beendigung der Generalversammlung enden, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschliesst.

Andreas Mattes verfüge über umfangreiche internationale Erfahrung und sei über 30 Jahre in Topmanagement-Positionen bei mehreren multinationalen Unternehmen in Europa und den USA tätig gewesen. Zuletzt war er bis 2022 President und CEO des US-Unternehmens Coherent, das Laser und Lasertechnologien anbietet, wie es weiter hiess.

AWP

