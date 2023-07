Analyse zum Strategie-Update – AMS Osram bekommt eine Rosskur verordnet Unter dem neuen CEO gewinnt die alte Osram deutlich an Gewicht – zulasten von AMS. Den Investoren gefallen die geplanten Änderungen: Die Aktie gewinnt signifikant. Thorsten Riedl

Ein Blick auf das Osram-Hauptquartier vor der Verschmelzung mit AMS. Nach dem Strategie-Update bekommt der Standort deutlich mehr Gewicht. Bild: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg

Aldo Kamper baut AMS Osram radikal um. Der CEO, im Amt seit April, kündigte mit Vorlage der Quartalszahlen einen umfassenden Strategieumbau an. «Das Ziel ist, unsere Innovationskraft sehr fokussiert auf die Strasse zu bringen», erklärte Kamper im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». In den Blickpunkt rücken künftig intelligente Sensoren und Emitter in den Märkten Automotive, Industrie und Medizintechnik, unrentable Halbleiterbereiche werden abgestossen, ein Milliardenabschreiber fällt an, zwei Vorstände müssen gehen. Fragen zur Refinanzierung bleiben zunächst offen. Die Aktien reagierten am Freitag bei vergleichsweise hohen Volumen positiv.