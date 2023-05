AMS Osram hat im ersten Quartal Ergebnisse im Rahmen der eigenen Erwartungsspanne erzielt. Bild: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg

Ersteinschätzung von Thorsten Riedl um 8.30 Uhr

In den Zahlen zum ersten Quartal von AMS Osram zeigt sich die ganze Misere des Unternehmens: Die Umsatz- und Profitabilitätskennziffern liegen teils drastisch unter Vorjahresniveau. Zugleich stiegen wegen des Aufbaus einer Fertigung in Malaysia die Kosten und die Nettoverschuldung. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einer «weiterhin herausfordernden Situation in wichtigen Märkten», für die zweite Jahreshälfte bleibt es «vorsichtig optimistisch». Auf das neue Management unter CEO Aldo Kamper, der zum 1. April angetreten ist, wartet jede Menge Arbeit.