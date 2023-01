Analyse zum CEO-Abgang – AMS Osram steuert auf ein Führungsvakuum zu Überraschend muss CEO Alexander Everke gehen. Schon im Oktober hat CFO Ingo Bank seinen Abschied angekündigt. Der Umbau an der Spitze kommt zur Unzeit. Thorsten Riedl

Unruhe bei Osram, im Bild der Standort München noch vor der Übernahme durch AMS. CEO Alexander Everke muss gehen. Aldo Kamper von Leoni übernimmt. Foto: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg