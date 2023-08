Analyse zu den Halbjahreszahlen – Arbonia im «perfekten Sturm» Der Bauzulieferer leidet unter der schwachen Baukonjunktur in Deutschland, hält aber an seinen Mittelfristzielen fest. Rainer Weihofen

Auch die Nachfrage nach Fussbodenheizungen geht wegen der schwachen Baukonjunktur zurück. Bild: Vinko Murko/E+/Getty Images

Schon Mitte Juli hatte Arbonia mit einer Gewinnwarnung darauf hingewiesen, dass der Umsatz im ersten Halbjahr rund 10% geschrumpft sei. Das war erwartet worden, denn schon im zweiten Halbjahr des Vorjahres deutete sich an, dass sich die schwache Baukonjunktur in Deutschland negativ auswirken wird. Im Nachbarland erzielt der Bauzulieferer rund die Hälfte seines Umsatzes. «Wir haben einen perfekten Sturm in unserer Industrie in Deutschland», sagte der exekutive Verwaltungsratspräsident (VRP) Alexander von Witzleben jetzt anlässlich der Präsentation des Halbjahresergebnisses.