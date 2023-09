Analyse zu den Halbjahreszahlen – BKW profitiert erneut vom Stromhandel Der extrem lukrative Stromhandel führt im ersten Halbjahr nochmals zu einem höheren Gewinn. Der Ausblick auf den Rest des Jahres ist aber eher verhalten. Alexander Saheb

BKW erzeugt und handelt Strom, baut und unterhält Stromverteilnetze und bietet auch andere verbundene Dienstleistungen an. Hier wird eine Stromverteilstation kontrolliert. Bild: Andrey Grigoriev/iStockphoto via Getty Images

Das Energieversorgungsunternehmen BKW hat im ersten Halbjahr mit den Zahlen die Analystenerwartungen übertroffen. An der Bilanzvorlage am Dienstag in Zürich freute sich CEO Robert Itschner über das nach seinen Worten «sehr gute Halbjahresresultat». Es besteht aus einem gegenüber dem Vorjahreszeitraum 6% auf 2,4 Mrd. Fr. gestiegenen Umsatz und massiv höheren Gewinndaten. So legte der Ebit 29% auf 425 Mio. Fr. zu, und der Reingewinn hat sich fast verfünffacht auf 340 Mio. Fr.