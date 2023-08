Analyse zu den Halbjahreszahlen – Orior kocht auf kleiner Flamme Die Lebensmittelgruppe enttäuscht trotz Erholung der Reisegastronomie. Das zweite Halbjahr soll besser werden. Ivo Ruch

Auch Orior wird von der gedämpften Konsumlust getroffen. Gerade in Frankreich und Grossbritannien halten sich die Kunden aufgrund der geringeren Kaufkraft zurück. Das organische Wachstum von +2,4% im ersten Halbjahr ist enttäuschend. Allerdings war die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr mit einem ausserordentlich hohen organischen Wachstum von fast 8% nicht ganz einfach.

Bereits der Grossmetzger Bell Food Group und der Milchverarbeiter Emmi haben darauf hingewiesen, dass die Nachfrage zurückgeht. Das Wachstum in der gesamten Lebensmittelindustrie ist hauptsächlich von Preiserhöhungen getrieben. Bloss sind sie bei Orior offenbar weniger ausgeprägt als anderswo.

«Highend-Produkte leiden am meisten unter der tieferen Kaufkraft im Ausland.» Daniel Lutz, CEO Orior

Die kleine und vielseitige Lebensmittelgruppe steht für Konstanz. Ihre einzelnen Geschäftsbereiche federn sich gegenseitig in der Regel recht gut ab. Doch die Unterschiede können gross sein. So ist etwa das Gastronomiegeschäft an Flughäfen und Bahnhöfen zweistellig gewachsen. Rohschinken und Salami der Marke Albert Spiess haben hingegen ein Volumenverlust von 30% erlitten, sagt Daniel Lutz, CEO von Orior. «Highend-Produkte leiden am meisten unter der tieferen Kaufkraft im Ausland.»

Sojanuggets erleben eine Baisse

Ebenfalls Mühe haben pflanzliche Ersatzprodukte. Auf den Hype der letzten Jahre folgt nun eine Baisse. In der Schweiz, wo Orior mit Sojanuggets, Erbsenburger oder Seitanwürsten einen Marktanteil von rund einem Drittel hat, ist der Absatz zwar noch stabil. Im Ausland gilt das jedoch nicht mehr.

«Der Markt für Plant-Based-Produkte hat sich nie linear entwickelt. Jede neue Kategorie hat Hochs und Tiefs. Zudem nimmt mit der Marktgrösse auch die Konkurrenz zu», so Lutz. Er ist für die Zukunft aber zuversichtlich, weil die Leute immer bewusster essen würden und ständig nach Alternativen Ausschau halten. Zudem würden zusätzliche Produktionskapazitäten tiefere Preise erlauben.

Das Makroumfeld verhagelt Orior auch die Gewinnzahlen, die alle unter den Schätzungen der Analysten liegen. «Beispielsweise sind die Energiekosten gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. All diese Erhöhungen abzufangen, ist sehr schwierig», erklärt Finanzchef Andreas Lindner. Mit einem Minus von 5% sinken die Aktien am Mittwoch in Richtung des tiefsten Stands seit Anfang Jahr.

Dank dem überdurchschnittlich profitablen Gastronomiegeschäft an Flughäfen, das sich weiter erholt, liegen trotz allem stabile Margen drin. Die 9,8% auf Stufe Betriebsgewinn (Ebitda) entsprechen ungefähr dem langjährigen Durchschnitt.

«Für das zweite Halbjahr sehen wir deutlich stärkeres Wachstum.» Daniel Lutz, CEO Orior

Das Management hält an seiner Prognose fest. Für das Gesamtjahr gilt weiterhin ein Umsatzwachstum von mindestens 4% und eine absolute Steigerung des Ebitda als Ziel. «Für das zweite Halbjahr sehen wir deutlich stärkeres Wachstum. Die Rentabilität wird aber weiter beeinträchtigt durch internationale Verwerfungen», sagt CEO Lutz.

Aktien: Tief bewertet, aber…

Das Comeback der Reisegastronomie wird nun immer mehr zur wichtigen Stütze. Die ab 2019 schrittweise übernommene Casualfood soll im laufenden Jahr erstmals wieder das Vorkrisenniveau erreichen (über 60 Mio. Fr. Umsatz bei einer Ebitda-Marge von über 10%).

Im Vergleich zu anderen Schweizer Lebensmittelherstellern sind die Orior-Aktien tief bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2023 und 2024 beträgt 15, was bedeutend weniger ist als im historischen Durchschnitt. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von 3,5% – die höchste im Konkurrenzvergleich.

Das reicht momentan nicht, um einen Kauf zu rechtfertigen. Anleger bevorzugen Titel, die eine bessere Gewinndynamik haben, zuletzt gesehen bei Lindt & Sprüngli oder Emmi. Orior muss das im zweiten Halbjahr nachholen, wobei die Wertentwicklung bei diesem kleinen Titel ohnehin mehr Zeit benötigt als anderswo.



