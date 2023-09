Analyse zu den Halbjahreszahlen – Partners Group hat die Baisse überwunden Nach verhaltenen Resultaten ist Partners Group wieder auf Kurs. Die Aussichten für das Gesamtjahr sehen gut aus. Das Management bleibt aber vorsichtig. Jonathan Progin

Negative Währungseffekte aufgrund der Frankenstärke haben sich bei den Fixgebühren bemerkbar gemacht. Bild: ZVG/Partners Group

Partners Group ist bereit für den nächsten Höhenflug. Das vorgelegte Zahlenset überzeugt: In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte der Konzern den Gesamtertrag um 19% steigern. Das liegt am sprunghaften Anstieg der Performance Fees. Im ersten Halbjahr wurden 265 Mio. Fr. an Gebühren eingenommen, die bei einem erfolgreichen Verkauf von Beteiligungen fällig werden.