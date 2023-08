Analyse zu den Halbjahreszahlen – Mobilezones Online-Geschäft in Deutschland schwächelt Der Umsatz im deutschen E-Commerce-Geschäft geht stark zurück. Der Gewinn im Halbjahr schrumpft ein Fünftel. Die Prognose wird abgesenkt. Siegmund Skalar

Mobilezone besitzt 126 Verkaufsstellen in der Schweiz. Bild: ZVG/rgbphoto.ch/Stefan Baumgartner/Mobilezone

Mobilezones Deutschlandgeschäft war lange der Wachstumsmotor. Das Telecomunternehmen verkauft dort in erster Linie über Online-Plattformen wie Sparhandy.de und Deinhandy.de. Zu haben gibt es dort nicht nur iPhone und Co, sondern diverse Unterhaltungselektronik bis zur Playstation – allerdings in signifikant geringeren Mengen als noch im Vorjahr. Denn das Unternehmen aus Rotkreuz spürt im ersten Halbjahr 2023 die eingebrochene Konsumentenstimmung.

Gruppenweit geht der Umsatz von Mobilezone 3% auf 485 Mio. Fr. zurück und liegt damit klar unterhalb der Erwartungen von Analysten. Obwohl das E-Commerce-Geschäft schwächelt, bleibt der Wettbewerb noch immer hoch, und die Kundenakquisitionskosten steigen.

Unterm Strich kommt es deswegen zu einem Gewinnrückgang von 20% auf 20,9 Mio. Fr. Nach Bekanntgabe der Zahlen am Freitag brechen die Aktien von Mobilezone teilweise mehr als 9% ein.

Schweiz bleibt stabil

Das Problem ist einzig Deutschland. In der Berichtsperiode bis Ende Juni ging in dem Geschäftssegment der Umsatz nach Währungseffekten 9% auf 326 Mio. Fr. zurück, wobei der starke Franken die Situation noch einmal verschärft hat. Auch das gute Geschäft mit Unternehmenskunden sowie den hauseigenen Mobilfunkprodukten (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) half wenig. Der Ergebnisbeitrag der Sparte sank 35% auf 13,2 Mio. Fr.

«Wir haben im Online-Geschäft knapp 15% der Transaktionen verloren. Diese Deckungsbeiträge konnten wir nicht kompensieren», so Wilke Stroman, Deutschland-Chef von Mobilezone.

In der Schweiz, dem zweiten Standbein von Mobilezone, lief es vergleichsweise sehr gut. Der dortige Umsatz, der auch die Einkünfte aus den namensgleichen Telecom-Shops umfasst, stieg 7% auf 151 Mio. Fr. Zwar erhöhte sich der operative Ergebnisbeitrag (Ebit) 2% auf 15,1 Mio. Fr., allerdings sank auch dort die Marge leicht.

Mehr Mobilfunkdienste

Als Konsequenz der Schwäche bei E-Commerce will Mobilezone einerseits beim Personal sparen, aber auch die Tätigkeiten als virtueller Mobilfunkanbieter forcieren, wie CEO Markus Bernhard sagt.

Dieser Schwenk zu mehr Mobilfunk kommt nicht ohne Grund, denn das Geschäft mit dem regelmässigen Umsatz aus eigenen Mobilfunkabos wuchs im Halbjahr fast ein Viertel. Ein MVNO-Anbieter mietet sich quasi in der Netzinfrastruktur eines anderen Anbieters ein, nutzt jedoch die eigene Marke – im Fall von Mobilezone-Schweiz etwa TalkTalk.

Mobilezone erreichte Gruppenweit mit allen MVNO-Marken rund eine Viertelmillion Mobilfunkkunden und erzielte damit ca. 30 Mio. Fr. Umsatz – rund 6% des Gesamtumsatzes. Bis Mitte 2024 will Mobilezone die Zahl Abos rund 42% steigern. Die Strategie zeigt sich auch in der Akquisition der MVNO-Marke Digital Republic.

Prognose gesenkt

Das Management muss wegen der enttäuschenden Profitabilitätsentwicklung an der Guidance schrauben. Per Jahresende wird nun ein Betriebsergebnis von 65 bis 72 Mio. Fr. erwartet, statt zuvor zwischen 70 und 77 Mio. Fr. Das Profitabilitätsziel von 8% Ebit-Marge wurde um ein Jahr nach hinten auf 2025 verlegt. Aufgrund mehrerer Akquisitionen (deren Goodwill das Eigenkapital im ersten Halbjahr stark belastet) musste Mobilezone bereits zuvor ein Aktienrückkaufprogramm stoppen.

Für die zweite Jahreshälfte ist Mobilezone beim Absatz überraschend optimistisch, was sich auch anderswo in der Branche wiederholt.

«Die Online-Schwäche hat seit Juni korrigiert. Juli und August waren wir gut unterwegs.», so CEO Markus Bernhard. Auch Deutschland-Chef Stroman zeigte sich zuversichtlich. «Wir spüren eine Erholung, die nachhaltig ist.»

FuW bleibt vorerst bei einem «Neutral», zumal die Schätzungen für das Betriebsergebnis und den Umsatz sinken werden. Das beste Argument für die Titel ist die Dividende, die für 2023 mindestens 90 Rappen ausmachen soll. Das entspricht einer hohen Dividendenrendite von 7%.

Siegmund Skalar schreibt über den Schweizer Technologie-, Medien- und Telecomsektor. Zuvor arbeitete er für die österreichische Nachrichtenagentur APA als Redaktor und Korrespondent. Mehr Infos

