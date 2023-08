Analyse zum Spin-off-Prospekt – Die Suche nach dem Wert von Sandoz läuft Für fünf Novartis-Aktien erhalten die Investoren voraussichtlich am 4. Oktober eine Sandoz-Aktie. Das Zuteilungsverhältnis sagt jedoch nichts über den Börsenwert aus. Rupen Boyadjian

Gemäss Sandoz sind vier von fünf Arztrezepten für Generika. Bild: Dev Images/Getty Images

Die Schweizer Börse und voraussichtlich auch ihr Leitindex SMI erhalten bald einen altbekannten Neuzugang. Am 15. September entscheiden die Novartis-Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung über die Abspaltung der Generikasparte Sandoz. Stimmen sie zu – wovon Marktbeobachter unisono ausgehen – wird am oder um den 4. Oktober der Handel mit Sandoz-Aktien an der Schweizer Börse starten. Das hat Novartis am Freitag mit der Einladung zur GV und der Publikation des Börsenprospekts bekannt gegeben.