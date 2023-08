Analyse zum Übernahmeangebot – Ein glückliches Ende für Schaffner Das Solothurner Unternehmen soll mit TE Connectivity zusammengehen. Das Angebot ist grosszügig. Sylviane Chassot

Der Hauptsitz von Schaffner im solothurnischen Luterbach soll auch unter der neuen Eigentümerin TE Connectivity erhalten bleiben. Bild: Peter Schneider/Keystone

Filter für elektromagnetische Verträglichkeit – das Kerngeschäft von Schaffner ist eine Nische und hat in den vergangenen Jahren wenig Fantasie an der Börse geweckt. Doch am Donnerstag kam Schaffners grosser Tag.

Ein Kursplus von 75% durften die Aktionäre von Schaffner am Donnerstag verbuchen. 505 Fr. bietet die schweizerisch-amerikanische TE Connectivity und will zu diesem Preis sämtliche Schaffner-Titel übernehmen. Am Mittwochabend gingen sie zu 282 Fr. aus dem Handel.

TE mit Hauptsitz in Schaffhausen und operativem Sitz in den USA ist spezialisiert auf Sensoren und Verbindungslösungen. Auch am Markt für EMV-Filter, an dem Schaffner führend ist, ist TE mit der Marke Corcom bereits aktiv und bietet nun 320 Mio. Fr., um mit Schaffner das Filtergeschäft auszubauen.

Gutachten kommt auf niedrigeren Preis

Das Angebot ist grosszügig. Es entspricht dem Fünfzehnfachen des Betriebsgewinns auf Stufe Ebitda, den Schaffner im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 erzielt hatte. Das Beratungsunternehmen EY hat in einem Bewertungsgutachten vergleichbare Transaktionen analysiert und weist einen durchschnittlichen Kaufpreis vom Neunfachen des Ebitda aus. Im Fazit nennt EY einen Mindestpreis von 336.40 Fr. je Aktie – deutlich weniger, als geboten ist.

Aus eigener Kraft wären die Valoren von Schaffner in den kommenden Jahren kaum auf 500 Fr. gekommen. Mit der Trennung von der Problemsparte Power Magnetics ist das Unternehmen unter CEO Marc Aeschlimann «gesundgeschrumpft». Zuletzt erzielte es 158,2 Mio. Fr. Umsatz, davon 128,5 Mio. Fr. im Segment Industrial. Das zweite Segment, Automotive, hätte mit der Elektromobilität zwar grosses Potenzial, jedoch kommt Schaffner in der Elektromobilität seit Jahren nicht auf nennenswerte Aufträge. Im letzten Geschäftsjahr schrumpfte die kleinere Division vielmehr um 23,1%.

Ausweg aus der Sackgasse

Schaffners Stellung bei EMV-Filtern ist stark, doch dieser Markt ist überschaubar mit einem weltweiten Volumen von rund 500 Mio. Fr. Schaffner bedient diesen Markt über Zwischenhändler. Doch um neue Produkte für neue Käufer zu entwickeln, braucht es Kundennähe, und hierfür fehlte Schaffner die kritische Grösse. Auch bei Power Magnetics war die Zusammenarbeit mit Distributoren ein Nachteil. Nachdem die schwedische AQ Group die Sparte von Schaffner übernommen hatte, löste die neue Eigentümerin die damals noch bestehende Zusammenarbeit mit chinesischen Zwischenhändlern auf, um die Kunden direkt zu bedienen.

Die dafür notwendige Grösse bietet für das verbliebene Geschäft von Schaffner auch TE mit rund 16 Mrd. $ Jahresumsatz und einer Marktkapitalisierung von 40 Mrd. $. Und das Unternehmen will den Konkurrenten nicht einfach vom Markt verschwinden lassen, sondern laut CEO Marc Aeschlimann an der Marke Schaffner festhalten. Auch die Standorte in Luterbach, Thailand und China sollen bestehen bleiben, wie Aeschlimann an einer Telefonkonferenz sagte. «Einzelne Synergien», sprich Stellenkürzungen, seien möglich, aber stünden bei der Transaktion nicht im Vordergrund. Vielmehr will TE von Schaffners Technologie profitieren und dabei angesichts des gebotenen Preises offenbar auf Nummer sicher gehen, dass bei diesem Geschäft nichts mehr dazwischenkommt.

Die an der New Yorker Börse kotierten Aktien von TE reagierten unentschlossen auf die Nachricht. Aus den Aktionärsreihen von Schaffner kommt zumindest bis anhin kein Gegenwind. Hauptaktionärin ist die Buru-Holding mit einem Anteil von 17,2%. Sie unterstützt das Angebot «vollumfänglich», wie Schaffner in der Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Auch Aktionär und SVP-Nationalrat Thomas Matter sagt auf Anfrage, er werde dem Angebot «sicher zustimmen». Den offiziellen Angebotsprospekt bekommen die Anteilseigner voraussichtlich am 28. September, die Angebotsfrist soll dann vom 13. Oktober bis 10. November laufen.

Sylviane Chassot verbindet bei FuW Journalismus mit Nachhaltigkeit. Frühere Stationen bei Zeitungen waren beim «Höfner Volksblatt» und der NZZ. Fachwissen eignete sie sich mit dem Doktorat über Investitionsentscheidungen in der Energiebranche an. Seit 2019 schreibt sie bei FuW vor allem über Energie. Mehr Infos @sylvianechassot

Fehler gefunden?Jetzt melden.