Analyse zum Verkauf an Migros – Zur Rose setzt alles auf eine Karte Die Onlineapotheke beschränkt sich auf den Hauptmarkt Deutschland. Das Finanzprofil bessert sich deutlich. Die Aktien haussieren. Arno Schmocker

Zur Rose betreibt fünf Shop-in-the-Shop-Apotheken in Migros-Filialen, hier eine am Zürcher Limmatplatz. Bild: Walter Bieri/Keystone

Eine solche Kursexplosion an der Börse ist rar: Die Zur-Rose-Aktien sprangen am Freitag zunächst 80% hoch. Ausser dem niedrigen Kursniveau – die Valoren hatten im vergangenen Jahr 90% verloren – trug wohl dazu bei, dass etliche Investoren, die short gegangen waren (also auf weiter sinkende Kurse gesetzt hatten), sich kurzfristig eindecken mussten. Zur Rose zählen seit Jahren zu den am meisten leerverkauften Aktien.