Abschaffung der Negativzinsen – Analystenreaktionen zum Zinsentscheid der SNB



Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins weiter deutlich angehoben. Die Notenbank erhöht den sogenannten SNB-Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,50%, wie sie am Donnerstag mitteilte. Damit wollen die Währungshüter dem inflationären Druck entgegenwirken. Ihre Inflationsprognosen hat die SNB ebenfalls angehoben. Hier die ersten (Kurz-)Einschätzungen von Ökonomen und Analysten:

ZKB, David Marmet: Die Ära der Negativzinsen gehört nun der Vergangenheit an. Als letzte europäische Zentralbank hat die SNB heute ihren Leitzins wieder ins positive Territorium angehoben. Der Schweizer Franken hat sich nach dem SNB-Entscheid leicht abgewertet. Im Vorfeld der geldpolitischen Lagebeurteilung waren Erwartungen aufgekeimt, dass die SNB noch forscher vorgehen wird. So hatte sich die schwedische Riksbank diese Woche gezwungen gesehen, ihren Leitzins um 100 Basispunkte zu erhöhen. Von solchen Notfallmassnahmen sieht die SNB zu Recht ab. Zwar notiert die Schweizer Inflation mit 3,5% deutlich höher als von der SNB angepeilt, aber im internationalen Vergleich fällt die Schweizer Teuerung immer noch verhalten aus. Zudem dürfte sich gemäss der heute von der SNB aktualisierten Inflationsprogose die Teuerung ab dem zweiten Quartal 2023 abschwächen und im Laufe des Jahres wieder im Zielbereich notieren. Bereits im Dezember dürfte die nächste Erhöhung im Umfang von 75 Basispunkten erfolgen. Auch für den März 2023 rechnen wir mit einem weiteren Schritt von 50 Basispunkten, sodass der Leitzins ab dem Frühjahr 2023 bei 1,75% notieren dürfte. Diese Zinserhöhungen werden die Konjunktur bremsen und auch Auswirkungen auf den Hypothekarmarkt zeitigen.



Bantleon Bank, Jörg Angelé: Nach der überraschenden Zinsanhebung im Juni legt die SNB nach und demonstriert ihre Entschlossenheit, etwaige langfristige Inflationsgefahren im Keim zu ersticken. Sie schliesst sich damit dem weltweiten Trend von Jumbo-Zinsanhebungen an. Vor diesem Hintergrund ist sie auch bereit, eine markante Aufwertung des Frankens zu tolerieren, obwohl das die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Unternehmen gefährdet. Wo genau die Schmerzgrenze für die SNB liegt, ist allerdings unklar. Im Juni hatte noch viel dafür gesprochen, dass es die Parität von Euro/Franken ist. Inzwischen hat der Wechselkurs aber ein Niveau von bis zu 0,95 Euro/Franken erreicht – ohne erkennbares Eingreifen der Notenbank. Gleichzeitig leidet die Schweiz unter einem viel geringeren Inflationsproblem als beispielsweise die Eurozone, die USA und Grossbritannien. Die SNB rechnet damit, dass die Inflationsrate im 2. Halbjahr 2023 wieder innerhalb des angestrebten Inflationsbands zwischen 0,0% und 2,0% liegt. Vor diesem Hintergrund sowie der merklichen Rezessionsgefahren sehen wir keine Notwendigkeit, die Leitzinsen in restriktives Territorium zu bringen. Wir gehen daher davon aus, dass nach einem nochmaligen Zinsschritt im Dezember um 25 oder 50 Basispunkte eine Zinsanhebungspause eingelegt wird.



VP Bank, Thomas Gitzel: Es ist ein historischer Moment: Die SNB beendet ihre Negativzinspolitik. Für die SNB ist die Wortwahl im Pressetext ungewöhnlich – was auch bereits auf die geldpolitische Lagebeurteilung im Juni zutraf. Die SNB hält sich normalerweise mit jeglicher Art von «Forward Guidance» zurück. Wenn allerdings zu lesen ist, dass weitere Zinsanhebungen nicht auszuschliessen seien, ist dies für SNB-Verhältnisse deutlich. Da sowohl die EZB als auch das Fed im laufenden Jahr noch zwei weitere Zinssitzungen vor sich haben – die SNB inzwischen nur eine – ist davon auszugehen, dass die eidgenössischen Währungshüter auch im Dezember mit einer Zinsanhebung um 75 Basispunkte aufwarten werden.



UBS, Alessandro Bee: Der Zinsschritt der SNB entsprach den Erwartungen der Ökonomen, war aber weniger als der Markt erwartete, wie an der negativen Reaktion des Dollar/Franken-Wechselkurses abzulesen ist. Die bedingte Inflationsprognose spiegelt die Erwartung der SNB, dass sie die starke Inflationsentwicklung bereits in der 2. Hälfte des nächsten Jahres unter Kontrolle bringen kann. Hier zeigt sich auch, dass die Inflationsproblematik in der Schweiz geringer ist als in anderen Ländern. Die Verzinsung der Sichtguthaben mittels eines zweiteiligen Systems war so erwartet worden. Die dafür gewählten Zinsen liegen eher am unteren Rand der Erwartungen. Insgesamt war die Lagebeurteilung eine leichte Überraschung auf der «dovishen» Seite, nachdem im Juni die SNB auf der «hawkischen» Seite überrascht hatte.



Raiffeisen, Alexander Koch: Im Gegensatz zur EZB oder Fed bleibt die Nationalbank weiter deutlich weniger besorgt über ein Ausarten der Inflationsdynamik. Mit dem neuen Leitzins von 0,5% über den gesamten Prognosehorizont geht sie in ihren aktualisierten Inflationsprojektionen mittelfristig nicht mehr von einem Überschreiten des oberen Endes des Zielbandes von 2,0% aus. Entsprechend schliesst die SNB weitere Zinsanhebungen nicht aus. Diese erscheinen allerdings weitaus weniger zwingend als bei den anderen Notenbanken. Die Lage in der Schweiz schreit derzeit also nicht nach einer so weitgehenden Straffung, wie sie an den Zinsmärkten eingepreist ist.



Mirabaud, Philipp Burckhardt: Die SNB musste schon fast mit einem Zinsschritt von 75 Basispunkten mitziehen, dafür waren sowohl die EZB als auch die US-Notenbank Fed zu stark vorausgeprescht. Rückblickend kann man sagen, dass die SNB die Kursänderung im Juni richtigerweise eingeleitet hat und nun konsequent weiterführt. Sie kann temporär eine nominal und sogar auch real aufwertende Währung tolerieren, da damit eine ihrer aktuell grössten Sorgen, die der erhöhten Inflation, zumindest importseitig angegangen wird. Im aktuellen Umfeld sind weitere Zinsschritte auch nicht weiter auszuschliessen, aber die nach unten angepasste Inflationsprognose deutet wohl eher auf kleinere Schritte hin.



GKB, Daniel Lüchinger: In Bezug auf den weiteren Erhöhungspfad steht die SNB unserer Meinung nach wenig unter Druck. Wir erwarten im Dezember einen nächsten Zinsschritt seitens der SNB. Dieser wird jedoch geringer ausfallen, als die Anleger derzeit erwarten. Vorausgesetzt der Inflationsdruck lässt wie erwartet nach. Den Höhepunkt der Leitzinsen sehen wir im nächsten Jahr im Bereich 1,5% erreicht.

