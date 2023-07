Gelesen – «And Then What? Inside Stories of 21st-Century Diplomacy» Catherine Ashton, ehemalige Aussenbeauftragte der EU, gewährt in ihrem Buch einen Blick hinter die Kulissen der hochrangigen Diplomatie und nimmt uns mit von Kosovo bis nach Kiew. Mara Bernath

Beinahe ein Jahrzehnt nachdem sie als EU-Spitzendiplomatin zurückgetreten ist, hat Catherine Ashton ein Buch über diese Zeit veröffentlicht – und es ist aktueller den je. Ashton ist die erste Person, die das Amt mit dem langen Titel Hohe Vertreterin der EU für Aussen- und Sicherheitspolitik bekleidet hat. Von 2009 bis 2014 ist sie zudem die erste wie auch die letzte Britin in dieser Rolle gewesen.

«And Then What?», das im Februar erschienen ist, befasst sich jedoch nur im ersten Kapitel mit Ashtons Weg nach Brüssel – und sie gibt freimütig zu, dass sie selbst dachte, nicht den richtigen Hintergrund für den hohen EU-Posten zu haben. Ihr Fokus liegt auf den geopolitischen Krisen und Verhandlungen, die sie hautnah miterlebt hat: der Piraterie vor der Küste Somalias, den Erdbeben in Haiti und Japan, dem arabischen Frühling und seinen Folgen in Libyen und Ägypten, dem anhaltenden Konflikt zwischen Kosovo und Serbien, den Verhandlungen über das Nuklearprogramm des Irans sowie der russischen Annexion der Krim. Besonders die zweite Hälfte des Buches veranschaulicht, wie lange vermeintlich plötzliche Krisen bereits brodelten und wie fragil diplomatisch erworbene Etappensiege sind.

Catherine Ashton an einer Medienkonferenz in Brüssel 2014, ihrem letzten Amtsjahr als EU-Aussenbeauftragte. Bild: Olivier Hoslet/EPA via Keystone

Was sich durch alle Kapitel zieht, ist Ashtons Auge für Details und die menschliche Komponente grosser politischer Ereignisse. Ungeachtet des geopolitischen Krisenherds, den sie gerade skizziert, als Leser hat man das Gefühl, bei ihren Reisen, Verhandlungen, Treffen mit Amts- und Würdenträgern und selbst bei den ruhigen Momenten im Hotel mit dabei zu sein. Anhand kurzer, prägnanter Beschreibungen erfahren wir, in welcher Stimmung sich die verschiedenen Handelspartner je nach Stand der Diskussionen befinden, wer immer wieder Rauchpausen vorschiebt, um die Regierung im Heimatland anzurufen, und wie lange über vermeintliche Details gestritten wird – wie beispielsweise, wer auf dem Foto wo sitzt –, bevor das tatsächliche Problem besprochen wird. Es sind diese Blicke hinter die sorgfältig errichteten Kulissen der internationalen Diplomatie, die Ashtons Buch so lesenswert machen.

Details zum Buch Titel: And Then What? Inside Stories of 21st-Century Diplomacy

Autorin: Catherine Ashton

Verlag: Elliott & Thompson

Erstmals erschienen: Februar 2023

Anzahl Seiten: 256

Preis: ab 17.10 Fr.

