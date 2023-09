Anlegen an Wallstreet – ARM-IPO wird kleiner und birgt Fragezeichen Der Chipdesigner zielt auf eine Bewertung von rund 55 Mrd. $. Doch das Geschäftsmodell trifft im derzeitigen Umfeld auf einige Herausforderungen. Valentin Ade , New York

ARM entwirft zentrale Halbleiterkomponenten und lizenziert die Baupläne. Bild: Narumon Bowonkitwanchai/Getty Images

Es sollte der grösste Börsengang (IPO) jemals an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq werden. Doch seit sich der britische Chiphersteller ARM diese Woche bei potenziellen Investoren und Analysten auf Vorstellungsrunde befindet, ist klar: Am Ende werden wohl doch kleinere Brötchen gebacken.