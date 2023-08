Anlegen an Wallstreet – Ist Coca-Cola der Spritz ausgegangen? Die Aktie des Getränkeriesen dümpelt seit eineinhalb Jahren vor sich hin. Doch diese Seitwärtsbewegung verstellt den Blick auf eines der erfolgreichsten und stabilsten Geschäfte der Welt. Valentin Ade , New York

Coca-Cola hat stets die Logenplätze im Detailhandel. Allerdings nicht mehr in diesem Supermarkt in Russland, wo sich der Konzern vor dem Hintergrund des Unkrainekrieges vergangenes Jahr zurückgezogen hat. Bild: Keystone/EPA/Maxim Shipenkov

In New York wird an einem einzigen Ort noch Coca-Cola auf althergebrachte Weise serviert. Im Lexington Candy Shop, einem Restaurant im Herzen von Manhattans Upper East Side, wird seit 1925 Cola-Sirup von Hand mit Mineralwasser im Glas gemischt. Und tatsächlich meint man, die ikonische braune Brause schmecke so besser. Erst recht, wenn nach alter Väter Sitte noch eine Kugel Vanille-Ice-Cream ins Glas gegeben wird. Mit geschätzten 70 Gramm Zucker hat man die empfohlene tägliche Dosis dann um zirka das Doppelte überschritten.