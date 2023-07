Interview mit Stephen Jen, der Erfinder des Dollar-Smile-Ansatzes – «Anleger sollten auf Zinssenkungen setzen» Der Währungsexperte befürchtet, dass die US-Zentralbank die Wirtschaftslage falsch einschätzt. Andreas Neinhaus

Stephen Jen ist Geschäftsführer der Vermögensverwaltungsgesellschaft Eurizon SLJ Capital. Er rechnet mit einem raschen, deutlichen Inflationsrückgang. Bild: ZVG

Die Ausgangslage an den Finanzmärkten ist momentan äusserst unklar. Einerseits präsentiert sich der US-Arbeitsmarkt robust, andererseits notiert die Inflation in den USA so niedrig wie zuletzt im August 2021. Die Zinsen sind nach einem Anstieg erneut gefallen. Der Dollar hat sich abgeschwächt. Stephen Jen verfügt über viel Erfahrung im Makro- und im Währungsresearch. Er empfiehlt, auf das Wesentliche zu achten.