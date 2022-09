Die Wirtschaftsprognosen haben sich binnen kurzer Zeit nochmals eingetrübt. Bloss zwei Monate nach der letzten Einschätzung hat das Staatssekretariat für Wirtschaft die Erwartungen für das Bruttoinlandprodukt (BIP) erheblich gesenkt. Das aktuelle Basisszenario des Seco geht von einem BIP-Wachstum 2022 von 2 statt 2,6% und für nächstes Jahr von 1,1 statt 1,9% aus.

Das Gute vorweg: Die Schweiz schlittert von einer international beneidenswert gefestigten Position in einen Abschwung. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019, also vor Ausbruch der Coronapandemie, ist das BIP 2,5% gewachsen. Von den bedeutenden Wirtschaftsnationen haben nur die USA Ähnliches geschafft. Demgegenüber hat zum Beispiel Deutschland erst den Stand von damals erreicht, Spanien ist immer noch im Rückstand.

Die Schweizer Wirtschaft hat während des vergangenen Jahrzehnts in drei schwierigen wirtschaftlichen Phasen (Corona, Frankenkrise 2015, Eurokrise 2011) eine grosse Resilienz bewiesen. Die Unternehmen haben die Fähigkeit entwickelt, sich rasch auf Veränderungen einzustellen, und sie haben sich auf Sektoren mit hoher Wertschöpfung und vergleichsweise geringer Energieintensität konzentriert. Der Arbeitsmarkt ist weit stabiler als anderswo und wird es gemäss Seco selbst in einer Rezession bleiben.

Noch ist in der Schweiz von einer Krise wenig zu sichten. Das Wirtschaftswachstum im ersten Semester war ansehnlich, die neuesten Aussenhandelszahlen im August, mit einem Exportplus von 1,4%, sind erfreulich. Allerdings rechnet das Seco nunmehr ab dem dritten Quartal mit einer Abschwächung, die sich bis in den Sommer 2023 hinziehen könnte. Kerngründe sind eine empfindlich schrumpfende Nachfrage der wichtigsten Handelspartner, weiter kräftig anziehende Energie- und Strompreise, eine Inflation so hoch wie seit Anfang der Neunzigerjahre nicht mehr und schliesslich die Ungewissheit, ob China ein weiterer Lockdown-Winter bevorsteht.

Im Negativszenario, das das Seco als klar wahrscheinlicher einschätzt als das Positivszenario mit einem BIP-Wachstum von etwa 2% im Durchschnitt für die beiden Jahre, drohte der Schweiz im kommenden Jahr gar eine Rezession. Die Wirtschaftsleistung wäre fast 2 Prozentpunkte niedriger als im Basisszenario.

Bereits die Annahmen mit der grössten Wahrscheinlichkeit lassen eine restriktivere Geldpolitik der Nationalbank mit weiter steigenden Zinsen erwarten. Zwar sieht sich die SNB nicht unter dem gleichen Druck wie die EU- und die amerikanische Notenbank, die Geldpolitik in raschen und heftigen Schritten zu straffen. Steigende Zinsen sind jedoch Gift für die Aktienbörsen. Ihnen wird sozusagen Sauerstoff entzogen. In das Basisszenario hat das Seco keine Finanz- und keine Immobilienkrise eingebaut. Anleger sollten in den kommenden Monaten trotzdem Vorsicht walten lassen und auf zumindest holprige Börsen gefasst sein.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.