Einnahmen besser als prognostiziert – Anleger überraschen Edisun Power Der Solarstromspezialist hat dank einer grossen Nachfrage nach der bereits im August angekündigten Obligationenanleihe mehr Geld eingenommen als geplant.

Anleger spüren einen starken Willen zum raschen Ausbau der Solarstromproduktion. Bild: Christian Beutler/Keystone

Edisun Power hat mit einer Anleihe mehr Geld eingenommen als ursprünglich geplant. Die im August angekündigte Obligationenanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zins von 3% sei bei bisherigen und neuen Anlegern auf «äusserst grosses Interesse» gestossen. Deshalb habe sich der Verwaltungsrat entschieden, die Anleihe aufzustocken, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.



So fliessen dem Unternehmen nun 34,73 Mio. statt der ursprünglich vorgesehenen 20 Mio. Fr. zu. Die Mittel würden teilweise dafür verwendet, um eine Anleihe mit einem Volumen von 13,3 Mio. abzulösen. Ausserdem will die Gesellschaft das Geld zur Deckung des laufenden Finanzbedarf verwenden.



Denn man spüre einen starken Willen der Anleger zum raschen Ausbau der Solarstromproduktion. Dies bestärke Edisun Power, den eingeschlagenen Weg beschleunigt fortzuschreiten. Edisun strebt laut früheren Angaben mittelfristig den Bau von 300 bis 350 Megawatt an, was eine Vervierfachung des jetzigen Bestandes an Solaranlagen bedeutet.

AWP

