Schuldverschreibungen – Anleger verlangen höhere Risikoprämien für UBS Bei Obligationen von Credit Suisse, die nicht von einem Totalverlust betroffen sind, kehrt etwas Ruhe ein. Bei UBS nehmen die Investoren jetzt jedoch höhere Ausfallrisiken vorweg. André Kühnlenz

Viel Handel gibt es mit den Schuldverschreibungen von CS und UBS seit dem Wochenende nicht. Dafür steigen die Prämien auf Kreditausfallversicherungen von UBS deutlich. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Totalverlust von bestimmten Anleihengläubigern bei der Übernahme von Credit Suisse (CS) war auch am Montag zunächst in aller Munde. Dabei geht es um sogenannte Bankschuldverschreibungen des Typs AT1, die im Krisenfall Verluste auffangen sollen. Bei einem bestimmten Ereignis dürfen sie in Aktien umgewandelt werden, daher auch die englische Bezeichnung Coco Bonds (Contingent Convertible Bonds) oder bedingte Pflichtwandelanleihen.