Interview mit Anlagestratege Sebastiano Pirro – «Anleihen sind aussergewöhnlich attraktiv» Der Chief Investment Officer von Algebris ist zuversichtlich für Anleihen und zurückhaltend, was den Aktienausblick für 2023 betrifft. Andreas Neinhaus

Besonders Bankenanleihen aber auch Aktien europäischer Finanzinstitute sind 2023 im Vorteil. Bild: Fabrizio Villa/Getty Images

Das laufende Jahr hat herrschende Meinungen über optimale Aktien- und Anleihenstrategien widerlegt. 2023 wird diesbezüglich kaum einfacher werden. Anleihen sollten jedoch den Weg in die Gunst der Investoren zurückfinden, argumentiert Sebastiano Pirro. Er ist seit diesem Jahr Chief Financial Officer bei Algebris. Die 2006 gegründete Investmentgesellschaft beschäftigt weltweit 160 Mitarbeiter und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 16 Mrd. €.