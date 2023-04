Interview mit Guillermo Felices – «Anleihen sind derzeit attraktiver als Aktien» Der Investmentstratege bei PGIM Fixed Income rät auch nach dem Abklingen der Bankenkrise in den USA und der Schweiz zur Vorsicht. André Kühnlenz

«Der Markt für Gewerbeimmobilien in den USA befindet sich im Auge des Sturms.» Bild: ZVG

Guillermo Felices arbeitet als globaler Investmentstratege bei der Fondsgesellschaft PGIM Fixed Income, die sich auf Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren konzentriert. Sie ­gehört zu den Investmentgesellschaften der US-Lebensversicherung Prudential Financial. Zuvor arbeitete Felices bei BNP Paribas Asset Management, Barclays und Citi. Seine Karriere begann der promovierte Ökonom bei der Bank of England.