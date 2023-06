Ohne in den Chor jener einstimmen zu wollen, die nun Schuldige für die jüngsten Vorkommnisse in der Schweizer Bankenwelt suchen, sei erlaubt, über den politischen Tellerrand hinauszublicken und sich Gedanken zu einer enorm wichtigen Frage zu machen: zu jener, weshalb wirtschaftliche Tugenden wie Anstand, Pflicht und Verantwortungsbewusstsein in einem angelsächsischen Geschäftsverständnis mit seinem reduktionistischen Menschenbild und den damit verbundenen Professionalitätsvorstellungen oft zu kurz kommen – und was dagegen unternommen werden kann. Wie wichtig die Beantwortung dieser Frage ist, zeigt sich auch darin, dass die beiden unterschiedlichen Konzepte einen grossen Einfluss auf die Innovationen und die Wirtschaftskraft generell haben.

Das angelsächsische Geschäftsverständnis, das soll hier klar festgehalten werden, lässt sich nicht in einem geografischen Sinn auf Länder wie die USA, Grossbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland reduzieren. Es ist vielmehr eine Philosophie, die ihre Ursprünge zweifellos in der angelsächsischen Welt mit den USA und Grossbritannien im Zentrum hat und auch durch diesen Teil der Welt genährt wird, aber in vielen Unternehmen rund um den Globus praktiziert wird – selbstverständlich auch in der Schweiz.

Dieses Geschäftsverständnis ist, etwas vereinfacht ausgedrückt, bekanntlich durch eine ungesunde kurzfristige Gewinnoptimierung geprägt, und die implizite zivilgesellschaftliche Einbettung der Geschäftstätigkeit verliert an Bedeutung. Wer geglaubt hatte, die Finanzkrise von 2009 habe hier zu einer Zäsur und zu einem Umdenken geführt, sah sich getäuscht.

Vom Spar- zum Pumpkapitalismus

Der grosse liberale Denker Ralf Dahrendorf (1929–2009) hat in seinem letzten Essay mit dem Titel «Die verlorene Ehre des Kaufmanns», publiziert kurz nach der Finanzkrise, das Problem in schönen, aber deutlichen Worten umschrieben: «Mir scheint ein wichtiges Glied in der Ursachenkette der Krise dies zu sein, dass nicht nur mit Geld Geld ‹verdient› wurde, sondern dass dies mit geborgtem Geld geschah. Allerorten trat an die Stelle des klassischen ‹Sparkapitalismus› ein ‹Pumpkapitalismus›, der von nicht mehr ‹bedienbaren› privaten Hypotheken bis zum Handel mit sogenannten strukturierten Finanzprodukten (‹Derivaten›) reichte. Viele Sitten des ehrbaren Kaufmanns und des guten Haushaltens gingen dabei über Bord.»

«Im Kern geht es um die Frage, wie die Führungskräfte und Verantwortungsträger in einem Lohnsystem honoriert werden.»

Zu diesen von Dahrendorf beschworenen «Sitten des ehrbaren Kaufmanns und des guten Haushaltens» gehören eben gerade die erwähnten wirtschaftlichen Tugenden. «Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind für den Politiker: Leidenschaft – Verantwortungsgefühl – Augenmass», sagte auch der Soziologe Max Weber (1864–1920). Er sprach zwar vom Politiker, aber das trifft selbstverständlich auch und vielleicht sogar noch mehr auf den Kaufmann oder die Kauffrau zu.

Dass sich die Wirtschaftswelt in den vergangenen Jahrzehnten in die entgegengesetzte und falsche Richtung entwickelt hat, ist nicht ganz überraschend. Im Kern geht es um die Frage, wie die Führungskräfte und Verantwortungsträger in einem Lohnsystem honoriert werden.

Eigentum und Verantwortung

Wenn wie heute ein direkter oder indirekter Zusammenhang hergestellt wird zwischen dem (kurzfristig) erzielten Gewinn und der Entlöhnung, darf sich niemand wundern, wenn die Führungskräfte sich auf das Erstere fokussieren. Sie kennen ihr Unternehmen wie niemand sonst und wissen, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um den Gewinn zu optimieren, was verkauft werden kann, wo gespart werden kann, um das Resultat zu schönen.

Wären diese Manager tatsächlich Unternehmer und an der langfristigen Schaffung von Mehrwert interessiert, so würden sie häufig anders handeln. Dass sie auf das Umfeld, in dem sie tätig sind, positiv einwirken wollen, steht ausser Zweifel. Doch wie schaffen wir es, dass die wirtschaftlichen Spitzenkräfte unternehmerischer und damit auch verantwortungsbewusster denken?

Auch hier ist der liberale Lösungsansatz ein eleganter und einfacher. Er basiert letztlich auf der Verantwortung, die das Eigentum mit sich bringt. In Familienunternehmen stellt sich das Problem bezeichnenderweise nie so. In einem Familienunternehmen ist die noble Antwort auf die Frage, wie eine solche Herausforderung gelöst wird, der Verweis auf die Verantwortung, das Unternehmen so weiterzuentwickeln, dass es in noch besserem Zustand der nächsten Generation übergeben werden kann. Die etwas weniger noble Antwort ist die Binsenwahrheit, dass niemand jene Gans schlachten soll, die goldene Eier legt.

Umdenken zugunsten der Innovationskraft

In einer idealen Welt werden die Führungskräfte auch über die Entlöhnung so sensibilisiert, dass sie wie Eigentümer und Miteigentümer denken. Hier gibt es verschiedene Modelle, die stark von der jeweiligen Branche und dem jeweiligen Sektor abhängen. Wichtig zu beachten ist, dass alle variablen Incentives, ob längerfristiger oder kurzfristiger Natur, in Gefahr sind, reduktionistisch zu wirken, von der impliziten Einbettung in die Zivilgesellschaft zu entkoppeln und die Motivation und den Anstand zerstören. Demgegenüber ist eine Gewinnbeteiligung eine bessere Unterstützung von unternehmerischem Denken bei allen Führungsverantwortlichen.

Ziel muss sein, dass sich der Fokus der Manager von der oft zu kurzfristigen Gewinnoptimierung zur langfristigen Schaffung von Mehrwert verschiebt. Das sollte zur Folge haben, dass der Gewinn nicht vornehmlich in Form von Löhnen, Bonuszahlungen und Dividenden abgeschöpft wird, sondern in die anständige, solide und nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens investiert wird.

Gelingt dieses Umdenken, wird das über kurz oder lang einen Einfluss auf die Innovationskraft eines Unternehmens haben. Wer an einer langfristigen, nach- und werthaltigen Entwicklung interessiert ist, wird immer auf der Suche danach sein, wie in neue, bessere und sinnvollere Produkte und Dienstleistungen investiert werden kann – und nicht, wie Unternehmensteile, etwas salopp ausgedrückt, möglichst schnell zu Kasse gemacht werden können.

Oder um zum Schluss nochmals Dahrendorf zu zitieren: «Vom Short Selling strukturierter ‹Wert›papiere bis zur absurd kurzen Zeitbasis zur Berechnung von Managereinkommen hat eine Atemlosigkeit um sich gegriffen, in der Verantwortung nicht gedeihen kann. Verantwortung verlangt Nachhaltigkeit, also das Denken in zumindest mittleren Fristen.» Oder anders ausgedrückt: Anstand, Pflicht und Verantwortungsbewusstsein rufen nach Geduld und einer gewissen Bescheidenheit.

