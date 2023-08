Anteil verkleinert – Implenia-Grossaktionär trennt sich von einem Grossteil seiner Aktien Norbert Ketterer hat 1,3 Mio. Titel des Baukonzerns bei institutionellen Investoren platzieren lassen.

Der Implenia-Hauptsitz im Glattpark in Opfikon. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Bei Implenia hat sich Grossaktionär Norbert Ketterer von einem Grossteil seiner Aktien getrennt. So habe die UBS im Auftrag für Ketterer am Dienstag nach Handelsschluss rund 1,3 Mio. Aktien bei institutionellen Investoren platziert.

Das entspreche einem Anteil von 6,9% des ausstehenden Kapitals, erklärte der Baukonzern am Mittwoch in einer Mitteilung. Gemäss Angaben der SIX Swiss Exchange hielt der deutsche Investor davor noch einen Anteil von 10,004% an Implenia.

AWP

