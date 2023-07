Halbjahreszahlen – APG steigert sich Die Aussenwerbegruppe kann im ersten Semester in puncto Umsatz und auch beim Gewinn zulegen.

Bild: Laurent Gillieron/Keystone

APG hat den Werbeertrag in der ersten Jahreshälfte 2023 weiter gesteigert und den Gewinn erhöht. Die Aussenwerbung profitiert von den wieder grossen Pendlerströmen und der Reiselust der Schweizerinnen und Schweizer und gewinnt Marktanteile im Media-Mix.



Die Werbeerträge der Gruppe legten in den ersten sechs Monaten 2023 um 5,7% auf 148,8 Mio. Fr. zu. Alle Segmente hätten eine positive Entwicklung verzeichnet, schreibt der Schweizer Marktleader am Freitag im Halbjahresbericht.

Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit nahm leicht um 1,4% auf 12,8 Mio. Fr. ab. Die Marge beträgt damit noch 8,5% nach 9% in der Vorjahresperiode. Personal-, Betriebs- und Verwaltungsaufwand wie auch die Kosten für Konzessionen und Kommissionen haben im ersten Halbjahr alle zugenommen.



Unter dem Strich steht dank einem besseren Finanzergebnis sowie einer tieferen Ertragssteuerbelastung ein um 3,4% höherer Reingewinn von 10,5 Mio.

Verträge mit SBB Personenverkehr verlängert

Im Heimmarkt Schweiz profitierte APG von der positiven Entwicklung in allen wichtigen Kommunikationsräumen. Unter den Branchen zeigten insbesondere Grossverteiler und Handelsketten, Banken und Versicherungen sowie der Internet-Versandhandel eine erfreuliche Tendenz. Demgegenüber lagen Telekommunikation, Krankenkassen sowie weiterhin auch Automobil auf einem eher unterdurchschnittlichem Niveau. Insgesamt nahm der Umsatz in der Schweiz um 5,8% auf 141,9 Mio. zu.



Wie APG im Halbjahresbericht weiter schreibt, konnte mit SBB Personenverkehr eine Übereinkunft über eine mehrjährige Laufzeitverlängerung der Verträge im Bereich der Vermarktung der Innen- und Aussenflächen von Zügen erzielt werden. Ab 2024 nicht fortgesetzt wird dagegen die Partnerschaft mit den SBB im Bereich der Vermarktung und Bewirtschaftung von deren Promotionsflächen.



Gut liefen die Geschäfte im ersten Semester auch in Serbien, der Umsatz nahm um 3,8% zu.

Nationale Wahlen sind gut für Aussenwerbung

Wie gewohnt gibt APG keinen konkreten Ausblick auf das Gesamtjahr. Die aktuellen geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingen würden weiterhin zu einer eingeschränkten Visibilität bezüglich der Umsatzentwicklung führen, schreibt das Management. Konsequentes Kostenmanagement bleibe ein wichtiger Bestandteil des Handelns, so APG weiter.



Positiv dürften sich im zweiten Semester die anstehenden nationalen Wahlen auswirken. Plakate sind da für viele Kandidatinnen und Kandidaten ein beliebtes Werbemittel.

AWP

