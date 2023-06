Aufgefallen in Rom – Apothekentourismus Wer in Italiens Hauptstadt ein Medikament benötigt, versucht es im Vatikan zu bekommen. Andreas Neinhaus

Der Vatikan ist nicht nur eine touristische und religiöse Destination, Römer kommen hierher für medizinische Bedürfnisse: der Petersdom in Rom bei Sonnenaufgang. Bild: Joe Daniel Price/Getty Images

Wer sich in Rom Richtung Petersdom aufmacht, muss sich auf Touristenmassen gefasst machen. Ein beachtlicher Teil der auf knapp 100'000 geschätzten täglich anwesenden Gäste der Ewigen Stadt wird auch einen Besuch des Vatikans auf dem Programm haben. Aber nicht alle Fussgänger, die sich über die Via Porta Angelica auf den berühmten von Kolonnaden eingefassten Petersplatz zubewegen, sind dazuzuzählen. Für viele unter ihnen ist das Ziel eine Apotheke, nicht irgendeine, sondern die einzige Apotheke des Vatikans und zugleich, so wird kolportiert, die umsatzstärkste weltweit.

Für viele Römer ist sie eine unverzichtbare Institution und zugleich Beispiel für einer der Vorzüge, die sich daraus ergeben, dass Italiens Hauptstadt zugleich auch einen (Klein-)Staat beherbergt. Denn wer die Vatikan-Apotheke besucht, überschreitet die Landesgrenze und begibt sich ins Ausland. Ganz ohne Formalität geht das nicht. Vatikanstadt zählt nicht zum Schengen-Raum.

Ausflug ins Ausland – in der eigenen Stadt

Die Staatsgrenze wird am Eingang zur Via Sant’Anna überschritten, zwischen der gleichnamigen Kirche auf der Rechten und der Kaserne der Schweizer Garde auf der Linken. Voraussetzung ist eine Identitätskarte und ein von einem Arzt ausgestelltes Rezept. Im Passbüro erhält man daraufhin einen Besucherausweis, um zur Apotheke zu gelangen.

Die befindet sich gleich um die Ecke. In Vatikanstadt sind die Distanzen begrenzt. Das Staatsgebiet beläuft sich zwar auf 44 ha aber davon nehmen gefühlte 90% Gärten, Museen und der Dom ein. In einem fünfstöckigen Palazzo ist die Apotheke beherbergt, gleich gegenüber vom vatikanischen Supermarkt.

Der Andrang ist riesig. Um die Wartezeiten zu steuern, muss man ein Ticket ziehen an einem Automaten, der die Kunden der «Farmacia Vaticana» in drei Gruppen unterteilt: Angestellte des Vatikans, Prälate und Geistliche sowie alle Übrigen. Letztere machen das Gros aus. Zwei riesige Verkaufsräume, einer für Medikamente und einer für Kosmetik stehen zur Verfügung.

Keine Mehrwertsteuer

Wer in Rom zum Arzt geht, bekommt hin und wieder ein Medikament verschrieben, dass von der nationalen Pharma-Aufsichtsbehörde nicht mehr oder noch nicht zugelassen ist, obwohl sie im Ausland problemlos verschrieben werden. Dann wird dem Patienten der Gang in den Kirchenstaat vorgeschlagen. Dadurch erübrigt sich auch eine Online-Bestellung über das Internet, wobei auch die Vatikan-Apotheke ausländische Medikamente, die nicht in Italien verfügbar sind, mit einem Lieferservice in ganz Italien – allerdings nur dort – versendet.

Der zweite und vielleicht wichtigere Grund, weshalb sie bei den Römern so beliebt ist: In Italien beträgt die Mehrwertsteuer rekordhohe 22%, der Vatikan erhebt indes keine Umsatzsteuern. Dieser Preisvorteil fördert den Kaufimpuls. Während die Kunden auf einen freien Platz an einem der fünfzehn Schalter warten, greifen sie kräftig zu. Die Einkaufskörbe füllen sich mit Sonnencremes, Lotionen und nicht verschreibungspflichtigen Drogeriewaren aller Art. Es herrscht eine Art Schlussverkaufsfieber.

Das Geschäftskonzept ist erfolgreich. Zwar werden keine Zahlen ausgewiesen, aber die Apotheke dürfte jährlich einen hohen zweistelligen Millionenertrag abwerfen. Dem Vatikan kommt das gerade Recht, hatte er doch in den vergangenen Jahren mit Defiziten zu kämpfen.

Nicht die Älteste

Seit ihrer Gründung ist die Leitung der Apotheke dem gleichen Orden übertragen. Er unterhält in Rom auch ein Krankenhaus auf der Tiberinsel sowie weitere Kliniken im restlichen Italien und im Ausland. Die Vatikanapotheke wurde 1874 ins Leben gerufen. Sie ist damit nicht die älteste im Stadtgebiet. Wenige Kilometer entfernt im römischen Stadtteil Trastevere ist eine Apotheke in Betrieb, die ihre Tätigkeit bereits Ende des 15. Jahrhunderts aufgenommen hat: die Antica Farmacia di Santa Maria della Scala. Auch sie ist religiösen Ursprungs, wurde bis Mitte der 1950er-Jahre von dem Karmeliterorden geleitet.

Sie war jahrhundertelang führend, dank ihres reichen Kräutergartens und der Nähe zum Vatikan. Sie wird heute kurz noch als die Apotheke der Päpste bezeichnet. Interessierte können sie besuchen, regelmässig finden Führungen statt. Aber der wahre Apothekentourismus in Rom führt über die Grenze in den Vatikan.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

