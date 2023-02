US-Techriesen – Apple, Alphabet und Amazon enttäuschen Die grossen US-Techkonzerne legen nachbörslich verhaltene Zahlen vor, ihre Aktien brechen nach einer Tech-Rally seit Jahresanfang ein. Nur die geschundene Meta konnte am Mittwoch so richtig positiv überraschen.

Die US-Berichtsaison zum abgelaufenen Geschäftsquartal hat ihren Höhepunkt erreicht. Am Donnerstag präsentierten die US-Techriesen Apple, Alphabet und Amazon nach Börsenschluss in New York ihre Ergebnisse.

Das grösste börsenkotierte Unternehmen der Welt, Apple, verfehlte seit 2016 erstmals die Markterwartungen. Am Ende verhagelten Pandemie-bedingte Nachfrage- und Produktionsausfälle in einer wichtigen chinesischen iPhone-Fabrik die Bilanz.

Der Umsatz im vergangenen Quartal fiel 5% auf 117,2 Mrd. $. Analysten hatten mit 121,1 Mrd. $ gerechnet. Der Gewinn pro Aktie blieb mit 1,94 $ ebenfalls hinter den Prognosen zurück. Wachstum verzeichnete der Konzern dagegen mit dem Streamingdienst Apple+, dem App Store sowie dem Verkauf von iPads. Die Apple-Aktie verlor dennoch nachbörslich deutlich.

Werbemarkt trifft Alphabet

Sinkende Werbeeinnahmen haben Google-Mutter Alphabet einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal zwar auf 76,1 Mrd. $. Analysten hatten allerdings mit 76,5 Mrd. $ gerechnet. Der Gewinn fiel auf 13,62 Mrd. $ nach 20,64 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum.

Auch das Cloud-Geschäft des Konzerns konnte nicht überzeugen. Zwar stiegen die Umsätze um knapp ein Drittel auf 7,32 Mrd. $. Doch das ist das geringste Wachstum, seit der Konzern diese Zahlen separat ausweist.

CEO Sundar Pichai verordnet Alphabet nun einen verschärften Sparkurs. Bereits teilte der Konzern mit, zwölftausend Mitarbeiter entlassen zu wollen. Dennoch rutschte die Alphabet-Aktie nachbörslich deutlich ab.

Amazon gibt verhaltenen Ausblick

Auch Amazon hat bereits mitgeteilt, achtzehntausend Stellen streichen zu wollen. Zwar konnte der Onlinehandelsriese dank starkem Weihnachtsgeschäft mit einem hohen Quartalsumsatz von 149,2 Mrd. $ überraschen. Analysten hatten mit 145,42 Mrd. $ gerechnet.

Auch der operative Gewinn lag mit 2,7 Mrd. $ über den Prognosen. Der Nettogewinn erreichte allerdings mit 300 Mio. $ nur einen Bruchteil der Markterwartungen. Auch das langsamere Wachstum des Cloud-Geschäfts enttäuschte.

Für das laufende Quartal peilt Amazon verhaltenere Umsätze zwischen 121 und 126 Mrd. $ an. Der Mittelwert liegt unter der durchschnittlichen Analystenprognose von 125,11 Mrd. $. Das operative Ergebnis werde voraussichtlich bis zu 4 Mrd. $ erreichen. Die Aktien verloren ebenfalls nachbörslich.

Nur Meta kann wirklich überraschen

Bereits am Mittwoch schlug einzig Facebook-Mutter Meta die Erwartungen der Analysten klar und kündigte darüber hinaus Sparmassnahmen sowie ein gewaltiges Aktienrückkaufprogramm an. Die Aktien legten am Donnerstag über 20% zu. Zuvor büssten sie von ihrem Höhepunkt im September 2021 bis Ende 2022 aber auch rund drei Viertel ihres Werts ein.

Seit Jahresanfang herrscht Hochstimmung an den US-Börsen. Die Aussicht auf weiter sinkende Inflation und ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank beflügelt insbesondere Tech-Titel. Auch die Valoren der US-Techriesen legten vor ihrer Ergebnispräsentation kräftig zu.

Der technologielastige Aktienindex Nasdaq 100 hat seit Jahresbeginn fast 18% gewonnen, nachdem er im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund der schärfsten Zinserhöhungen seit den Achtzigerjahren rund 30% eingebüsst hatte.

