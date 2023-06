Fintech – Apple lehrt einige das Fürchten Nicht nur Banken zittern vor den Finanzangeboten des Tech-Konzerns. Auch Rivalen verlieren den Anschluss. Nur Alibaba in China kann mehr als mithalten. Thorsten Riedl

Illustration: Marco Tancredi

Apple erschüttert die Bankbranche. Aber zunächst nur in den USA. Dort kommen Besitzer von Apple-Geräten in den Genuss von 4,15% Zinsen auf ihr Guthaben, das sie auf ihrer Kreditkarte von Apple haben – fast zehnmal so viel, wie eine US-Bank im Schnitt zahlt. Apple dient das Angebot dazu, die Kunden noch enger an sich zu binden. Wegen der dahinterliegenden Technik sind Banken chancenlos. Auch das könnte ein Grund sein, wieso der Tech-Konzern in unseren Breiten noch keine Partner gefunden hat.