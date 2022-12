Aktienduell – Apple vs. Meta Schlacht im Virtuellen. Nimmt das Metaverse Gestalt an, wird sich die Rivalität der Tech-Giganten verschärfen. Thorsten Riedl

Bild: simonkr/Getty Images

Apple gegen Meta: Ein auf den ersten Blick ungleiches Paar steigt in den Ring. In der einen Ecke Apple, die iPhone-Company. Fast die Hälfte des Umsatzes von geschätzt mehr als 400 Mrd. $ im laufenden Geschäftsjahr ­erwirtschaftet sie mithilfe der Premium-Smartphones. In der anderen Ecke Meta, der Mutterkonzern von Facebook, dem grössten sozialen Netz. Den erwarteten ­Jahresumsatz von 122 Mrd. $ erzielt das Unternehmen in erster Linie durch Online-Werbung in seinen sozialen Angeboten.