Analyse zur Entwicklerkonferenz – Apples Vision lässt auf sich warten Am Montagabend hat der Tech-Konzern seine erste Datenbrille vorgestellt. Frühestens nächstes Jahr wird sie zu haben sein. So lange hat noch kein Apple-Produkt zur Marktreife gebraucht. Thorsten Riedl

3500 $ wird die Apple-Datenbrille kosten. Am Montagabend stand sie im Mittelpunkt des Interesses. Bild: Philip Pacheco/Bloomberg

Endlich ist sie da: Am Montagabend hat Apple-CEO Tim Cook die von Gadget-Fans ebenso wie von Investoren lange erwartete Datenbrille vorgestellt. Es ist der erste Vorstoss des Konzerns in eine neue Produktkategorie seit neun Jahren und der erste überhaupt, bei dem Apple-Gründer Steve Jobs nicht zumindest die Finger im Spiel hatte. Die Hoffnungen sind gross. Doch während die Apple-Jünger den Start des neuen Produkts nicht erwarten können, kühlte sich die Stimmung unter den Investoren während der Präsentation des Gadgets ab: zu spät, zu teuer, zu ungewiss, so lautet die Kritik.