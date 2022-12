Schweizer Arbeitsmarktdaten – Arbeitslosenquote nimmt leicht zu Im November erhöht sich die Schweizer Arbeitslosenquote auf 2%, von 1,9% im Vormonat.

Ein Grund für den Anstieg dürfte die Witterung sein, die etwa auf dem Bau oder in der Gastronomie für weniger Arbeit sorgt. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im November wie üblich zu dieser Jahreszeit leicht zugenommen. Sie liegt aber immer noch auf einem sehr tiefen Niveau. Und es gibt keine Anzeichen für einen baldigen sprunghaften Anstieg.



Ende November waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 91'327 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das waren zwar 1691 mehr als im Oktober, aber immer noch 24'917 weniger verglichen mit dem Vorjahresmonat, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch mitteilte.



Die Arbeitslosenquote stieg in der Folge auf 2,0 von 1,9% im Vormonat. Diese 1,9%, welche für den Oktober und davor auch schon für den September ausgewiesen wurden, waren Mehrjahrestiefstwerte. Letztmals hatte die Quote vor über zwanzig Jahren auf einem solch tiefen Niveau notiert.

Bau und Gastro

Gründe für den aktuellen Anstieg war die Witterung, wie Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, an einer Telefonkonferenz sagte. So habe im Baugewerbe die Zahl der Arbeitslosen um rund 1200 und in der Gastronomie um knapp 1000 zugenommen. Zürcher sprach aber von einem «sehr moderaten Anstieg», welcher deutlich unter seinen Erwartungen gelegen habe.



Saisonbereinigt, also unter Ausklammerung saisonaler Faktoren, nahm die Quote hingegen ab auf 2,0 von 2,1%. Die Signale einer konjunkturellen Eintrübung machten sich also noch kaum bemerkbar. Zürcher erinnerte aber daran, dass die aktuellen Arbeitslosenzahlen die Situation vor drei, vier Monaten widerspiegelten.



Er sieht in den Zahlen denn auch eine gewisse Verlangsamung der positiven Dynamik am Arbeitsmarkt. Signale für einen eigentlichen Einbruch gebe es aber nicht.

Etwas mehr Stellensuchende

Wie ausgetrocknet der Jobmarkt in der Schweiz trotz des leichten Anstiegs der Arbeitslosenquote nach wie vor ist, lässt sich auch anhand der Daten zur Stellensuche ablesen. Im November lag diese Zahl mit 164'496 laut Seco zwar um 4402 höher als im Oktober. Vor Jahresfrist waren es aber 41'853 Personen mehr gewesen.



Die bei den RAV gemeldeten Stellen verringerte sich im Berichtsmonat derweil um 6443 auf 56'446. Von den als offen gemeldeten Stellen unterlagen den Angaben zufolge 43'465 der Stellenmeldepflicht für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 5 Prozent. Zu diesen Berufen zählen mehrere aus der Hotellerie und Gastronomie oder dem Bau. Die Liste dazu wird jeweils auf ein neues Jahr hin aktualisiert.

Kurzarbeit: Mehr Voranmeldungen

Kaum mehr eine Rolle am Schweizer Arbeitsmarkt spielt das Instrument der Kurzarbeit. Im September - die Daten werden mit Verzögerung gemeldet - waren nur noch 1525 Personen in Kurzarbeit. Damit ging die Zahl der Kurzarbeiter gegenüber dem Vormonat August um 70 Personen weiter zurück. Die Anzahl von Kurzarbeit betroffenen Firmen reduzierte sich um 55 auf noch 181 Unternehmen.



Allerdings: Die Voranmeldungen für Kurzarbeit haben laut Zürcher in den letzten Wochen zugenommen. Es seien vor allem Industriebetriebe, welche sich gemeldet hätten. Er vermutet dahinter eine Vorsichtsmassnahme für den Fall eines stärkeren konjunkturellen Abschwungs, welcher diesen Wirtschaftszweig wohl als erstes treffen würde.



AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.