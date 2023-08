Arbeitsmarkt USA – Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinkt leicht In der vergangenen Woche sind die Anträge auf staatliche Stütze von 232'000 auf 228'000 zurückgegangen.

Die kritische Marke von 270'000 Erstanträgen ist weit entfernt. Bild: Allison Joyce/Bloomberg

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA nimmt etwas ab. In der vergangenen Woche stellten 228'000 US-Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 235'000 gerechnet, nach revidiert 232'000 in der Woche davor. Der weniger stark schwankende Vier-Wochen-Schnitt lag minimal höher bei 237'500.

Die als kritische Marke gewertete Zahl von 270'000 Erstanträgen ist damit weit entfernt. Sie gilt als Signal für eine Trendwende zum Schlechteren. Der Jobmotor lief trotz der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed zuletzt rund, auch wenn sich Abkühlungstendenzen zeigten – etwa bei der Zahl der offenen Stellen.

Die Federal Reserve bekämpft die hohe Inflation in den USA mit einer straffen geldpolitischen Linie und will zugleich den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Sie hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf die Spanne von 5,25 bis 5,5% erhöht. Fed-Chef Jerome Powell liess es in der Schwebe, ob es im September eine Pause oder aber eine weitere Erhöhung geben wird.

REUTERS

