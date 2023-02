Die Arbonia-Aktionäre sollen trotz Gewinneinbruch eine unveränderte Dividende von 0.30 Fr. je Titel erhalten. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.50 Uhr

Wie schon im Januar mit einer Gewinnwarnung angekündigt, war 2022 kein gutes Jahr für Arbonia. Das Geschäft des Bauzulieferers hat im zweiten Halbjahr unter der Inflation der Inputkosten und Problemen in den Lieferketten gelitten. Hinzu kam ein Effekt, der auch bei anderen Vertretern der Branche zu beobachten war: Grosshändler haben ihre Lager abgebaut, statt Neuware zu bestellen. Vor allem der Umsatz mit grossvolumigen Produkten wie Heizkörpern und Türen hat sich deswegen abgeschwächt. In Osteuropa ist wegen des Krieges in der Ukraine weiterer Umsatz verloren gegangen. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr ist nicht allzu rosig. In Deutschland, wo Arbonia rund die Hälfte ihres Umsatzes erzielt, schwächt sich die Baukonjunktur wegen hoher Preise und hoher Zinsen deutlich ab, und das nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Renovationen. Ein Lichtblick sind energetische Sanierungen, für die der Bauzulieferer mit seinen Wärmepumpen gut gerüstet ist. Das Management ist zuversichtlich und erwartet trotz des Gegenwindes einen höheren Umsatz und wieder anziehende Margen. Anleger können mit einer unveränderten Dividende von 0.30 Fr. rechnen.