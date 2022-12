Nach dem WM-Sieg – Argentinien feiert in der Krise Das Land kämpft gegen eine galoppierende Inflation, steigende Armut und Kapitalflucht. Andreas Neinhaus

Zu Recht im Freudentaumel: Argentinische Fussballfans feiern am Sonntag in Buenos Aires den WM-Sieg ihrer Nationalmannschaft. Bild: Rodrigo Abd/AP Photo/Keystone

In einem dramatischen Finale hat sich Argentiniens Nationalmannschaft am Wochenende den wichtigsten Pokal im Fussball geholt. Der WM-Gewinn hat die Bevölkerung daheim in eine kollektive Ekstase versetzt. Die Freude und der Stolz über den Riesenerfolg von Messi, Martinez und Co. helfen auch, dem Alltag zu entfliehen. Er bringt Hoffnung in ein Land, das sich in einer schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise befindet.