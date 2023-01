Rückblick auf 2022 – Argentinien ist auch am Aktienmarkt Weltmeister Der aggressive Zinserhöhungskurs hat vergangenes Jahr die Kursentwicklung an den meisten Börsenplätzen belastet. Susanne Toren

An den meisten Börsenplätzen und Handelstagen wurden im vergangenen Jahr an den Anzeigetafeln nur Kursverluste ausgewiesen. Bild: Getty Images

Argentinien ist im vergangenen Jahr nicht nur Weltmeister im Fussball geworden, sondern ebenfalls die Nummer eins in Bezug auf sein Aktienergebnis: Statt mit markanten Kursverlusten sticht der Merval mit einem Plus von rund 100% hervor – dies allerdings in argentinischen Peso, doch selbst in Hartwährungen verbleibt noch eine Avance von über 20%.