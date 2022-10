Der Druck auf den Weltbankpräsidenten David Malpass nimmt zu. Er unternehme nicht genug gegen den Klimawandel; Al Gore nennt ihn gar einen Leugner. Dabei wurde erst vergangenes Jahr unter seinem Vorsitz ein 100 Mrd. $ schwerer Fünfjahresplan zum Klimaschutz abgesegnet. Doch einerseits werden mit technischer und finanzieller Unterstützung der Weltbank nach wie vor fossile Projekte entwickelt: etwa Braunkohle in Pakistan oder Erdgas in Mosambik. Andererseits liess Malpass unlängst auf journalistisches Nachbohren bei der New Yorker Klimawoche häretische Zweifel erkennen. Das eingeforderte Bekenntnis zur Klimawissenschaft blieb er schuldig, mit dem Hinweis, kein Naturwissenschaftler zu sein.

Die Nominierung von Malpass unter Donald Trump erklärt einen gewissen Grundverdacht gegen die Person. Doch die politische Besetzung solcher Ämter steht nicht zur Debatte, immerhin handelt es sich um geopolitisch heikle Machtverteilungen. Eine voreilige Ablöse von Malpass könnte so auch die Debatte um den amerikanischen Vorsitz neu entfachen, und dafür wäre der Moment ungünstig.

Vielmehr sind zwei Fragen unmittelbar aufzuwerfen. Erstens: Muss das Bremsen des Klimawandels angesichts von Katastrophenszenarien höchste Priorität in allen Institutionen und Unternehmungen haben, höher selbst als die Armutsreduktion? Bedeutet Armutsbekämpfung heute gar vorrangig «Klimapolitik»? Zweitens: Sind Zweifel an dieser Prioritätensetzung so schädlich, dass sie die Befähigung für Ämter in internationalen Organisationen infrage stellen?

Zielkonflikt

Offizielles Kernziel der Weltbankgruppe ist Armutsreduktion durch Investitionen in Entwicklungsländern. Das Bremsen des Klimawandels wird zwar immer prominenter als Ziel angeführt, doch besteht ein zu wenig berücksichtigter Zielkonflikt. Die landläufige Einschätzung scheint den Klimawandel als so gewichtigen Armutsgefährder einzuordnen, dass «Klimaziele» als Ziele der Armutsbekämpfung verkauft werden können.

«Windräder lassen sich nicht mit Windenergie, Fotovoltaikanlagen nicht mit Sonnenenergie allein produzieren. Die nötigen Hochöfen, Minen und internationalen Transporte operieren hochgradig fossil.»

In der Tat werden Folgen eines Klimawandels Arme härter treffen. Der Zusammenhang ist aber paradox. Die Zahl der Opfer bei Naturkatastrophen korreliert deshalb mit Armut, weil diese Mobilität senkt, zur Besiedlung gefährdeter Lagen führt und geringere technische Schutzmassnahmen erlaubt. Deshalb führt steigender Wohlstand durch wirtschaftliche Entwicklung weltweit zu einem Rückgang der Opferzahlen, selbst bei Zunahme von Naturkatastrophen. Hier offenbart sich der Zielkonflikt: Geringere Nutzung fossiler Energieträger in Entwicklungsländern kann Mobilität, Produktivität und technischen Entwicklungsstand senken und damit zu höherer Gefährdung führen.

Der Westen hat zwei Wohlstandsschübe hinter sich, beide auf der Grundlage fossiler Energie: zuerst Kohle, dann Erdöl. Dass Entwicklungsländer diese Stufen überspringen könnten, indem ihnen eine Industrialisierung rein auf der Grundlage erneuerbarer Energie gelingt, ist reine Hypothese. Wenn wohlhabende, postindustrielle Länder anderen Ländern die Industrialisierung verwehren, weil sie einseitig den Klimawandel als bedrohlicher bewerten als die Armut, riecht das nach neuem Kolonialismus.

Sieht man sich den hohen Mitteleinsatz für den Ausbau erneuerbarer Energien in Europa und die dadurch kaum reduzierte Abhängigkeit von fossiler Energie an, kommt zusätzlich der Verdacht auf, es mit verstecktem Zynismus von Wohlhabenden zu tun zu haben: «Sollen sie doch mit Sonnenenergie kochen!» Richtet man den Blick dann noch auf die selten bewusst gemachten, internationalen und komplexen Produktionsstrukturen der erneuerbaren Energieträger, muss man gar auf Heuchelei schliessen. Windräder lassen sich nicht mit Windenergie, Fotovoltaikanlagen nicht mit Sonnenenergie allein produzieren. Die nötigen Hochöfen, Minen und internationalen Transporte operieren hochgradig fossil.

Neuer Kolonialismus

In Europa haben die Vorbehalte gegenüber fossiler (und nuklearer) Energie dazu geführt, dass die eigene Energieproduktion für Grundlast und Transport nicht weiterentwickelt wurde. Lange kompensierte dies günstiges russisches Gas. Die Verarmung ist nun erst langsam und mit grosser Verspätung spürbar, und wohlhabende Gesellschaften mögen noch mit Achselzucken darüber hinwegsehen, wenn sie 10 bis 20% ärmer werden.

Den Ärmsten der Welt 10 bis 20% Wohlstandswachstum zu verunmöglichen, ist von gänzlich anderer Qualität: Hier geht es um ungelebtes Leben, um nicht überlebende Kinder. Wenn der Hauptweg zur Bremsung des Klimawandels die Einschränkung fossiler Energie ist, dann ist der Preis dafür grössere Armut. Diesen Preis kann man im Einzelnen bereit sein zu tragen. Aber eine so tiefgreifende Mandatsänderung der Weltbank auf politischen Druck von aussen hin für alternativlos zu erklären, ist unehrlich.

Es ist diese Unehrlichkeit eines neuen Kolonialismus, bei dem auf Kosten der Ärmsten gutes Gewissen, Geltungstugend und gar Einkommen für nötige Zertifizierer und Berater konsumiert werden, die weit mehr schockieren sollte als die Skepsis gegenüber der Klimawissenschaft. Es handelt sich um dasselbe Spiel, das im Rahmen der sogenannten ESG-Anlagekriterien (Environment, Social, Governance) gespielt wird. Privilegierte Akademiker aus dem Westen schaffen sich mit pseudomoralischer Überheblichkeit hoch bezahlte Posten in einem Finanzierungskartell, das über Gedeih und Verderb von Industrien entscheiden kann, ohne die Konsequenzen zu tragen, wenn ihre Annahmen über Wirkungen und Kosten falsch sein sollten.

Damit kommen wir zur zweiten Frage: der Rechtfertigung, Zweifler als wissenschaftsfeindliche «Leugner» an einen Pranger zu stellen. Um konkrete Korrelationen, die jeweiligen Modelle oder Daten, geht es kaum jemals. Liest man die offiziellen Berichte, die den vermeintlichen «wissenschaftlichen Konsens» dokumentieren sollen, so stellt man fest, dass die Gewissheit über Katastrophenszenarien erst aus der journalistischen und aktivistischen Selektion und Übertreibung stammt.

Moralische Gewissheit kontra komplexe Ungewissheit

Die Debatte um den Klimawandel erinnert an die Debatte oder Nichtdebatte rund um die Pandemie. Letztlich sind es politische und normative Fragen, die zur wütenden Behauptung oder Bestreitung von Fakten führen. Die kausale Verbindung zwischen Emissionen und Erwärmung ist wie jene zwischen Viren und Erkrankung in der Tat eine Frage der Wissenschaft. Meinungen, Hoffnungen, Bedenken tun hier nicht viel zur Sache.

Doch die Kollektiventscheidungen auf der Grundlage ohnehin schon komplexer Kausalitäten stehen aufgrund der weit höheren Komplexität indirekter Nebenfolgen jenseits von Einzelexpertisen. Der grosse Physiker Richard Feynman hatte einmal korrekt bemerkt, Wissenschaft sei die Vermutung, dass auch die Experten unwissend sind. Ein guter Experte arbeitet sich am Unwissen in kleinen, arbeitsteiligen Beiträgen zur Ergründung von Kausalitäten ab. Falsche Expertise ist die Ermächtigung zu grossen Gewissheiten, die keinen Platz für Zweifel, Paradoxa und Folgen höherer Ordnung lassen.

Ist man wirklich ein unmoralischer «Leugner», wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass die politischen Pandemieinterventionen im Schnitt weltweit mehr qualitätskorrigierte Lebensjahre gekostet als gerettet haben könnten? Ist ein ähnlich paradoxer Effekt im Umgang mit dem Klimawandel möglich, wenn moralische Gewissheit wieder über komplexe Ungewissheit siegt? Ist der Gedanke wirklich unzulässig, dass die gesinnungsethische Verknüpfung von Entwicklungs-, Energie- und Klimapolitik ohne klare Verantwortungszurechnung negative Folgen zweiter und dritter Ordnung haben könnte, welche die Folgen des Klimawandels noch verschlimmern?

Fehler gefunden?Jetzt melden.