SMI kaum verändert erwartet

(AWP) Zur Wochenmitte dürfte sich der Schweizer Aktienmarkt grösstenteils in einer Wartestellung befinden. Denn das wichtigste Ereignis findet erst am Abend nach Handelsschluss statt. Dann wird die US-Notenbank Fed aller Voraussicht nach das Ende ihres Anleihenkaufprogramms verkünden. Während dies als gegeben am Markt angesehen werde, sei die Schlüsselfrage, was die Zentralbank über die Aussicht auf Zinserhöhungen im nächsten Jahr sage, meinte ein Stratege.

«Händler preisen trotz der jüngsten Zurückhaltung des Fed ein, dass die Zinsen steigen werden, wenn die quantitative Lockerung im nächsten Jahr endet», erklärte ein Marktteilnehmer. Die Vorgaben sind derweil freundlich. Die Wall Street sorgt mit ihren erneuten Rekordständen am Dienstag für einen freundlichen Grundton auch in Asien. «Bei Aktien sind nicht zuletzt wegen der überwiegend besser als erwartet laufenden Berichtssaison einfach keine Anzeichen von Ermüdung zu sehen», kommentierte ein Marktstratege.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 66.18 +0.3%) berechnete SMI (SMI 12'312.35 -0.07%) tritt gegen 08.15 Uhr mit -0,03% auf der Stelle bei 12’317,14 Punkten. Von den 20 SMI-Titeln geben alle bis auf Geberit (GEBN 739.60 +1.93%) und ABB (ABBN 31.09 +0.88%) nach. Die Bewegungen reichen von -0,2% bei den beiden Grossbanken UBS (UBSG 16.92 -0.29%) und CS bis +1,9% bei Geberit.

Der Sanitärtechnikkonzern bestreitet an diesem Tag unter den Blue Chips die Berichtssaison. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 hat Geberit den Umsatz kräftig gesteigert. Beim Ebitda hat der Konzern die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen. Der Fokus dürfte laut Jefferies-Analyst vor allem auf dem aktualisierten Ausblick liegen.

Die beiden Grossbanken fallen mit je -0,2% etwas stärker zurück als der Rest. Am morgigen Donnerstag steht die CS mit ihrem Investorentag und den Quartalszahlen auf der Agenda. Klar fester tendieren neben Geberit nur ABB.

In den hinteren Reihen haben sich Vontobel (VONN 86.50 -0.12%) und Oerlikon (kein vorbörslicher Kurs) mit aktuellen Zahlen zu Wort gemeldet. Nach dem starken ersten Halbjahr hat die Bank Vontobel nun die schwächeren Börsen im dritten Quartal zu spüren bekommen.

Der Industriekonzern Oerlikon dagegen hat im dritten Quartal weiter zugelegt. Sowohl Auftragseingänge als auch Umsatz und Betriebsgewinn kletterten in die Höhe, nachdem im Vorjahr die Coronapandemie für einen Knick gesorgt hatte.

Im Auge behalten sollten Investoren mit Handelsbeginn noch das Spezialpharmaunternehmen Cassiopea (SKIN 33.30 +0.3%), das sein Akne-Mittel Winlevi Anfang November am US-Markt eingeführt hat.

Euro vor Fed-Entscheid unter 1,16 $

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1583 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt er sich bei einem Stand von 1,0586 kaum bewegt seit Dienstagabend. Der US-Dollar verharrt mit 0,9138 Fr. ebenfalls in etwa auf Vorabend-Niveau.

Zur Wochenmitte steht die US-Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend verkündet die Notenbank Federal Reserve ihren Zinsentscheid. Es wird damit gerechnet, dass die Fed mit dem Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen beginnt. Die Käufe wurden zu Beginn der Corona-Krise aufgelegt und haben die Bilanz der Fed auf den Rekordwert von 8,5 Bio. $ steigen lassen. Gründe für den angepeilten Ausstieg sind das wieder solide Wirtschaftswachstum und die erhöhte Inflation.

Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel deutlich nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,76 $. Das waren 96 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 82.34 -1.35%)) fiel um 1,28 $ auf 82,63 $.

Zuletzt haben sich die Erdölpreise etwas von ihren im Oktober markierten mehrjährigen Höchstständen entfernt. Ein Grund dafür sind weniger optimistische Vorhersagen für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Dennoch erachten Fachleute das Rohölangebot weiterhin als zu knapp, da die Ölnachfrage viel höher ist als zum Höhepunkt der Corona-Pandemie.

Aufgrund der Angebotsknappheit werden die Rufe nach einer stärkeren Förderung lauter. Zuletzt hatten grosse Ölverbrauchsländer wie die USA, Japan oder Indien den Ölverbund Opec+ aufgefordert, die Produktion stärker als beabsichtigt auszuweiten. Seit Sommer steigern die 23 Länder ihre Förderung monatlich um 400 000 Barrel. Damit sollen die in der Pandemie ergriffenen Kürzungen schrittweise wettgemacht werden. Am Donnerstag beraten die Länder erneut über ihren kurzfristigen Kurs.