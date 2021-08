SMI müht sich mit 12’200er-Marke ab

(AWP) Für einen weiteren Rekord hat der Schwung am Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst nicht gereicht. Zwar ist der Leitindex SMI (SMI 12'200.09 +0.3%) im Verlauf des Vormittags erneut über die 12’200er Marke geklettert, das Rekordhoch von 12’216 Punkten vom Vortag hat er allerdings nicht übertroffen. Vielmehr bewegt sich das Barometer mittlerweile knapp unter der Marke eher seitwärts. Das Geschehen wird an diesem Tag weniger durch die Berichtssaison als vielmehr durch Konjunkturdaten bestimmt. Nachdem am Morgen bereits die chinesischen Stimmungsdaten positiv überrascht hatten, ist auch die Unternehmensstimmung in der Eurozone auf den höchsten Stand seit über 15 Jahren gestiegen.

Darüber hinaus war laut Händlern der Ton Pekings gegenüber Tech-Aktien und insbesondere der riesigen Glücksspielbranche etwas weniger scharf, was Investoren ebenfalls begrüssten. Immerhin hatte die Aussicht auf eine verstärkte Regulierung durch die chinesische Regierung zuletzt für eine gewisse Marktunsicherheit gesorgt. Die Berichtssaison verliert mittlerweile zwar etwas an Fahrt, insgesamt falle die Bilanz aber sehr gut aus und werde als Zeichen für eine robuste Erholung gewertet. Dass die Börsen nach wie vor auf Rekordniveau notieren, liege zudem an den Zentralbanken, die ebenfalls weiter stützten. Am Nachmittag könnten dann die ADP-Daten die Marktstimmung beeinflussen.

Der SMI notiert gegen 11.05 Uhr um 0,19% höher bei 12’186,60 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,26% auf 1978,47 Punkte und der breite SPI (SXGE 15'678.55 +0.31%) 0,22% auf 15’664,72 Punkte. Aktuell gewinnen 20 der SLI-Werte hinzu, acht fallen und zwei (Nestlé (NESN 114.06 -0.04%), Swiss Re (SREN 82.52 +0.29%)) sind unverändert.

Mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 2% führen Sonova (SOON 368.50 +2.3%) (+2,7%) und AMS (+2,5%) die Gewinnerliste an. Der Hörsystem-Spezialist Sonova profitiert von einer neu ausgesprochenen Kaufempfehlung durch Vontobel (VONN 80.50 +1.13%). Die Analysten haben auch das Kursziel angepasst auf 430 Fr. – das höchste aktuell.

Die Hoffnung, dass das historische und Billionen US-Dollar schwere Infrastrukturpaket im US-Kongress noch in dieser Woche verabschiedet wird, stützt Werte wie Geberit (GEBN 758.60 +1.66%), Schindler (SCHP 299.30 +1.29%) und ABB (ABBN 33.57 +0.75%), die sich zwischen 1,1 und 0,3% verteuern.

Neben Sonova gewinnen auch die übrigen Vertreter der Gesundheits- und Lifescience-Branche hinzu. So steigen Alcon (ALC 67.42 +1.05%) um 0,7%. Straumann (STMN 1'700.00 +0.29%) (+0,4%) und Lonza (LONN 720.80 +0.19%) (+0,3%) folgen dicht auf.

Es ist aber vor allem das Schwergewicht Roche (ROG 355.40 +0.75%) (Bons +0,6%; Inhaber +0,6%), das aktuell für Gesprächsstoff sorgt. Laut einem Bloomberg-Bericht hat die japanische SoftBank eine 5 Mrd. $ schwere Beteiligung aufgebaut. In einem ersten Kommentar sieht Vontobel-Analyst Stefan Schneider den Einstieg der Japaner als Bestätigung der Unternehmensstrategie. «Sollte SoftBank eine Kombination aus stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Roche-Papieren gekauft haben, könnte dies das jüngste Wiederaufleben der Prämie der Inhaberaktien gegenüber den Genussscheinen erklären», so Schneider.

Überwiegend freundlich tendieren zudem die Finanztitel, die von Julius Bär (BAER 60.42 +0.73%) mit einem Plus von 0,6% angeführt werden. Auch Partners Group (PGHN 1'576.00 +0.48%), Zurich, UBS (UBSG 15.09 +0.3%) und Swiss Re verteuern sich zwischen 0,5 und 0,1%. Dagegen fallen die Aktien der Swiss Life (SLHN 473.70 +0.28%) (-0,2%) und der CS (-0,4%) zurück. Bei der CS dürfte ein Bericht der «Financial Times» (FT) vom Vortag für Zurückhaltung sorgen, wonach sie sich wegen ihrer Rolle im 2-Milliarden-Dollar-Skandal um sogenannte Thunfischanleihen in Mosambik vor Gericht verantworten muss.

Noch deutlicher geht es für die Aktien von Swatch abwärts, die sich um 2,1% verbilligen. Mit der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus in Asien denken Regierungen dort über eine erneute Verschärfung der Massnahmen nach, was meist negativ für den Uhrenhersteller ist. Richemont (CFR 117.45 -0.47%) fallen mit -0,1% weniger deutlich.

Zahlen haben am Morgen GAM (+1,4%), Valiant (-0,5%) und die LM Group (-0,5) vorgelegt.

Eurokurs gibt nach – Stimmungsdaten belasten

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Stimmungsdaten aus der Wirtschaft der Eurozone gefallen. Am Vormittag rutschte der Kurs der Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1842 $, nachdem am Morgen noch ein Tageshoch bei 1,1880 $ erreicht worden war.

Der Franken hat sich derweil nicht weiter verteuert, nachdem er am Vortag mit 1,07185 den höchsten Stand seit November 2020 erreicht hatte. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte zuletzt bei 1,0732 nach 1,0726 am Vorabend. Das USD/CHF-Paar stieg leicht an auf 0,9055 nach 0,9040.

Im Juli hat sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone zwar weiter verbessert und erreichte den höchsten Stand seit über 15 Jahren. Das Forschungsunternehmen IHS Markit hatte aber nach einer zweiten Schätzung das Ergebnis der ersten Stimmungsumfrage unter Einkaufsmanagern nach unten revidiert.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus am Devisenmarkt weiter auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag wird der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilen, wie viele neue Stellen in der amerikanischen Wirtschaft im Juli geschaffen wurden.

Die ADP-Daten gelten als Hinweis auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag erwartet wird. Weil sich die US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik stark an der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt orientiert, könnten die Daten für Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen und haben damit an jüngste Verluste angeknüpft. Es ist bereits der dritte Handelstag in Folge mit fallenden Preisen am Ölmarkt, wobei die Notierungen in den vergangenen beiden Tagen deutlich stärker unter Verkaufsdruck standen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.82 -0.72%) kostete gegen Mittag 72,17 $. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 69.76 -1.09%)) fiel etwas stärker um 43 Cent auf 70,13 $.

Am Markt werden die fallenden Ölpreise seit Beginn der Woche mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und der Sorge vor neuen Einschränkungen der Mobilität erklärt. «Die Ölpreise bleiben im Bann der Nachfragesorgen», kommentierte Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank (CBK 5.16 -5.22%). Sie verwies insbesondere auf Nachfragerisiken in China, die das «beherrschende Thema» am Ölmarkt seien. «Am Ölmarkt ist die Nervosität besonders gross, weil die Ölnachfrage stark unter den Mobilitätseinschränkungen im Zuge der Bekämpfung von Corona leidet», sagte Lambrecht.

Ein Drohnenangriff auf einen Öltanker vor der Küste des Omans, der bereits Ende Juli stattgefunden hat, konnte den Ölpreisen vorerst keinen Auftrieb verleihen. Die Nato hat den Iran zur Einhaltung seiner internationalen Verpflichtungen aufgerufen. Die Bündnisstaaten Grossbritannien, USA und Rumänien seien zu dem Schluss gekommen, dass der Iran höchstwahrscheinlich für den Vorfall verantwortlich sei, sagte ein Nato-Sprecher am Dienstag.

Der Drohnenangriff gilt als brisant, weil er auf einer wichtigen Seehandelsroute erfolgte. An der Küste des Oman fahren unter anderem Schiffe vorbei, die zwischen dem Persischen Golf und den EU-Staaten verkehren.