1,2 Mrd. Fr. für Schweizer Jungfirmen

Schweizer Jungunternehmen haben 2018 mit gesamthaft 230 Finanzierungen 1,2 Mrd. Fr. neues oder zusätzliches Kapital zugesprochen erhalten. Die Summe entspricht dem Vierfachen des 2012 verzeichneten Betrags.

Fast die Hälfte des Neugelds ging gemäss dem Branchennetzwerk Startupticker an zürcherische Firmen. «Mittlerweile ist Zürich für Jungunternehmen in der europäischen Spitzengruppe», sagte Stefan Kyora an der Jahreskonferenz von Startupticker und der schweizerischen Privatkapitalorganisation Seca.

Kryptobank Seba kriegt 100 Mio. Fr.

Die fünf grössten Finanzierungen kamen auf kumuliert 350 Mio. Fr. bzw. fast ein Drittel des Totals. Die Kryptowährungsbank Seba sicherte sich 100 Mio. Fr. und der Softwaredienstleister Nextthink 84 Mio. Jungunternehmen der Informationstechnologie räumten im vergangenen Jahr besonders ab. «Das IT- und Fintech-Segment ist mit 685 Mio. Fr. Neuinvestments erstmals bedeutender als der in den Vorjahren stets dominierende Bereich Gesundheit und Medizin», hob Kyora hervor.