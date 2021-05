SMI auf Tageshöchst – Wallstreet im Minus

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt kommt es zur Wochenmitte zu einer Gegenbewegung. Der SMI notiert bei Eröffnung 0,2% im Plus. Damit erobert der Leitindex die 11’000 zurück. Im weiteren Handelsverlauf festigt er sich über dieser Marke. Am Nachmittag baut er mit Publikation der US-Inflationszahlen seine Gewinne kurzzeitig ab. Doch der SMI erreicht kurz nach Wallstreet-Eröffnung ein neues Tageshöchst. Händler gehen davon aus, dass der Handel vorerst nervös und die Bereitschaft zu Abgaben anhaltend hoch bleiben dürfte.

Erneut schwächer präsentieren sich die US-Märkte. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes geben nach. Der S&P500 büsst 0,6% ein. Der Dow Jones verliert 0,3%. Volatil zeigen sich wieder die Technologiekatien. Der Nasdaq Composite fällt 1%.

Zurich etwas schwächer

Zurich Insurance liegen leicht im Minus. Der Versicherer ist gut ins Jahr 2021 gestartet und im ersten Quartal klar gewachsen. Zulegen konnte die Gruppe in erster Linie im Schadengeschäft, unter anderem dank steigender Preise. Leicht rückläufig war dagegen das Neugeschäft in der Lebensparte. Unterstützung erhalten die Aktien zusätzlich von guten Zahlen des deutschen Konkurrenten Allianz.

Getragen wird der Gesamtmarkt vor allem von den drei Schwergewichten Novartis, Nestlé und Roche, die dem Markt damit eine gewisse Absicherung nach unten bieten.

Aus der Gesundheitsszene sind zudem noch Lonza gefragt, Swisscom gesellen sich als ein weiterer defensiver Vertreter hinzu.

Unter den Gewinnern sind auch zahlreiche Vertreter aus der Finanzbranche zu finden. So legen UBS und Credit Suisse zu, während Partners Group einbüssen.

Montana Aerospace stark gesucht

Im SMIM geben die Anteilsscheine von Dufry nach, trotz positiver Nachrichten. Händler verweisen auf eine neue Konzession für den internationalen Flughafen Teesside in Nordengland, den sich das Unternehmen gesichert habe.

Für die Aktien von Kühne + Nagel sieht es freundlich aus. Der Logistiker hat die Übernahme der chinesischen Apex vollzogen und sich damit wohl an die Spitze im weltweiten Frachtgeschäft katapultiert.

Unter den Verlierern sind Logitech und AMS zu finden. Sie gesellen sich damit zu ihren europäischen Kollegen, wie der insgesamt schwächere Branchenindex zeigt. In den USA hat der technologielastige Nasdaq 100 am Vorabend seine anfänglichen Verluste bis Handelsschluss eindämmen können.

Der Hersteller von Hörsystemen, Sonova, gehört zu den Verlierern. Hier verweisen Händler auf die Nachricht, dass der US-Kopfhörerspezialist Bose ein eigenes OTC-Angebot lanciert hat.

Die Aktien von Metall Zug legen recht ordentlich zu. Die Gruppe rechnet mit einer Markterholung im ersten Halbjahr und erwartet einen im Vergleich zum Vorjahr besseren Nettoerlös und Ebit.

Montana Aerospace heben ab. Der Neuzugang an der SIX feiert ein erfolgreiches Börsendebüt.

Asiens Börsen von Wallstreet belastet

Mit den Vorgaben von Wallstreet tendieren die asiatischen Börsen im heutigen Mittwochshandel ebenfalls schwächer. Auch hier überwiegen Teuerungs- und Zinssorgen. Dazu kommt ein Coronaausbruch in Taiwan, der die Region verunsichert. Nach deutlichen Einbussen zu Handelsbeginn haben sich diese im Laufe des Tages allerdings verringert. Der Nikkei 225 notiert in Tokio 1,6% unter Vortag. Der breiter gefasste Topix zeigt sich 1,5% ermässigt. Der Kospi in Seoul steht 1,5% unter Vortagesschluss. Fester präsentiert sich der Hang Seng in Hongkong mit +0,4%. Im Plus stehen mit jeweils 0,5% schliessen auch der Shanghai Composite und der CSI300.

Euro leichter, aber über 1.21 $

Der Euro gibt am Mittwoch leicht nach und fällt in Richtung 1.21 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.2134 $ und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken gibt der Dollar seine Avancen preis. So geht er derzeit zu 0.9040 Fr. um. Der Euro zeigt sich mit 1.0970 Fr. minimal leichter.

Ölpreis fester

Der Ölpreis tendiert etwas aufwärts. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet momentan gut 69 $. Marktbeobachter verwiesen auf den aktuellen Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA), der einen starken Rückgang der weltweiten Ölreserven beschreibt.

Gold gibt etwas nach. Die Feinunze liegt bei einem Preis von 1835 $.