Bonne Année ist ein Weiler im Unterwallis, oberhalb von Vionnaz bzw. unterhalb des Wintersportgebiets Portes du Soleil, an den Hängen des Haut Sex. Ski, Sonne und – den Gutjahrswunsch nicht überinterpretieren: Das lateinische «saxum», hier frankoprovenzalisch abgewandelt, steht für Stein, Fels. 2019 kann für die Schweiz ein steiniges Jahr werden. Voraussichtlich wird am 19. Mai über die Unternehmenssteuerreform und die AHV-Finanzierung abgestimmt – gleich in einem, woran das Paket scheitern könnte. Gut möglich, dass somit in zwei zentralen Bereichen weiterhin Blockade herrschen wird. Bis zur Jahresmitte müsste das Bundeshaus eine mehrheitsfähige Position zum Rahmenabkommen Schweiz-EU vorlegen können. Derzeit läuft die Konsultation. Es sieht nicht vielversprechend aus, denn rechte und linke Konservative sind in Gegnerschaft einig. Das bilaterale Arrangement, in Kraft seit 2002, könnte vom Königsweg zur Sackgasse verkommen. All das wird in die eidgenössischen Wahlen am 20. Oktober hineinspielen. Ein heisser Sommer à la 2018 könnte in einen heissen Wahlherbst münden, das meteorologische kann auf das politische Klima einwirken. In diesem Sinn: ein gutes neues Jahr! (Bild: Anthony Anex/Keystone)