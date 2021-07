SMI setzt Erholung fort

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt hält die Erholung zur Wochenmitte an. Positive Vorgaben aus dem Ausland und besser als erwartet ausgefallene Unternehmensergebnisse ermunterten die Anleger zum Wiedereinstieg, heisst es am Markt. Allerdings sei eine gewisse Nervosität nicht zu übersehen. Die Anleger machten sich nämlich weiter Sorgen wegen der rasant steigenden Neuinfektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus. Befürchtet wird, dass dies den konjunkturellen Aufschwung negativ beeinflussen wird. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 12'029.30 +0.7%)) notiert fester.

Getragen wird das Kursplus des Leitindex zu einem Grossteil vom Pharmaschwergewicht Novartis (NOVN 84.07 +0.88%). Das Pharmaschwergewicht hat im zweiten Quartal wieder Fahrtaufgenommen und Umsatz und Gewinn stärker als erwartet steigern können. Zudem wurden die Ziele bestätigt. Entsprechend äussern sich die Analysten denn auch zufrieden.

Die Genussscheine von Roche (ROG 357.00 +0.69%) hinken etwas hinterher. Dabei kann auch Roche mit guten Neuigkeiten aufwarten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Blutkrebsmittel Venclexta in der Kombination mit Azacitidin den Status «Therapiedurchbruch» erteilt.

Geteilt ist die Kursentwicklung bei den grossen Banken. Bei Julius Bär (BAER 57.22 -1.11%) kommt es nach dem guten Halbjahresergebnis und dem starken Anstieg am Vortag zu Gewinnmitnahmen. Der Vermögensverwalter hat im ersten Halbjahr einen deutlichen Gewinnanstieg verbucht und auch die Vermögen klar gesteigert.

UBS (UBSG 14.27 +1.49%), die am Dienstag den Sektor mit dem unerwartet starken Quartalsbericht angeschoben hatten, setzen den Aufwärtstrend dagegen fort. Credit Suisse (CSGN 9.13 +1.09%) gewinnen ebenfalls. Die Aktien von EFG (EFGN 7.53 +0.8%) International aus dem breiten Markt profitieren ebenfalls von einem starken Halbjahr. Die Bank hat den Gewinn verdreifacht.

Am breiten Markt legen Also (ALSN 282.00 +4.06%) und Valora (VALN 188.40 +4.9%) nach guten Halbjahresergebnissen zu. Bei CPH (CPHN 68.00 -0.29%) und Georg Fischer (FI-N 1'360.00 -2.09%) kommt es trotz den als gut beurteilten Ergebnissen nach einem freundlichen Start zu Abgaben. V-Zug (VZUG 140.00 +4.79%) steigen am Tag vor dem Halbjahresbericht derweil klar.

Deutscher Leitindex knapp höher Der Dax (DAX 15'352.30 +0.89%) kommt zum Handelsstart am Mittwoch nur schwer in die Gänge. Anleger warten mit Spannung auf die Sitzung der EZB am Donnerstag. Nach der Runderneuerung ihrer Strategie muss die EZB ihren geldpolitischen Ausblick zu Zinsen und Anleihenkäufen an die neuen Vorgaben anpassen. «Während in den USA die laufende Berichtssaison für frische Impulse sorgt und die Aktienmärkte auf hohem Niveau hält, hoffen die Investoren auf dieser Seite des Atlantiks, dass die EZB der Börse neues Leben einhauchen kann», sagte Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. Grösste Verlierer im Dax sind die Aktien von SAP (SAP 118.80 -2.21%), die trotz einer Anhebung des Ausblicks für das Gesamtjahr abrutschen. Für Daimler (DAI 69.67 -0.57%) geht es ebenfalls bergab. Börsianern zufolge drückt die wegen des Chip-Mangels gesenkte Pkw-Absatzprognose auf die Stimmung. Auf der Gewinnerseite stehen die Titel des Triebswerksherstellers MTU.

Euro gibt zum Dollar etwas nach

Der Euro hat am Mittwochvormittag im Kurs etwas nachgegeben. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1756 $ und damit etwas weniger als am Morgen.

Auch der Schweizer Franken verzeichnet zum Dollar einen leichten Rückgang und wird zuletzt zu 0,9226 nach 0,9214 Fr. gehandelt. Dagegen kommt es im Währungspaar EUR/CHF nicht zu grösseren Bewegungen: Der Euro kostet aktuell 1,0848 nach 1,0846 Fr. im frühen Geschäft.

Die Kryptowährung Bitcoin (Bitcoin 31'567.00 +5.83%) hat sich zur Wochenmitte etwas von den jüngsten Rücksetzern erholen können. Derweil will nun die EU die Regulationsschrauben bei Blockchain-Währungen anziehen und etwa anonyme digitale Geldbörsen, auch Wallets genannt, verbieten.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin-Kurs auf der Plattform Bitstamp mit rund 30’900 $ wieder über der zu Wochenbeginn unterschrittenen Marke von 30’000 Dollar. Die Marktkapitalisierung ist innerhalb der letzten sieben Tage um gut 20 Mrd. $ geschrumpft und beträgt knapp 580 Mrd.

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel derweil leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 70.16 +1.74%) kostete am Morgen 69,03 $. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 67.98 +1.46%)) sank um 28 Cent auf 66,92 $.