SMI dreht ins Plus

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse zeigt sich am Donnerstag unentschlossen. Der Leitindex SMI (SMI 12'031.40 +0.08%) gewinnt bei Eröffnung 0,3%. Im frühen Handel dreht er ins Minus. Am Nachmittag findet er dann den Weg in positives Terrain.

Trotz mehrheitlich guter Unternehmensergebnisse, und obwohl sich die Ängste im Zusammenhang mit der rasanten Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus dank positiver Nachrichten von der Impffront etwas gelegt hätten, griffen die Anleger nicht zu, sondern verhielten sich vorsichtig, heisst es. Gemäss einer Studie sind die Impfungen von Pfizer (PFE 41.02 -0.07%)/BioNTech (BNTX 259.61 +5.89%) und AstraZeneca auch bei der Deltavariante hoch wirksam. Aber die Anleger seien trotzdem zurückhaltend. Dies zeige, dass bezüglich Konjunkturaufschwung und Firmengewinnen sehr viel Positives bereits ausreichend in den Kursen eingepreist sein dürfte, sagte ein Händler. «Wir sind auf hohem Niveau, und der Markt ist überreizt.»

ABB ABBN 33.27 +1.84% )

ABB notieren fester, der Industriekonzern ist dynamisch gewachsen und gibt sich zuversichtlich.

Auch Sika (SIKA 314.20 +0.29%) hat ihre Prognosen erhöht. Die Aktien des Bauchemiekonzerns drehen ins Minus.

Der Aromenhersteller Givaudan (GIVN 4'387.00 -1.88%) stellt weiteres Wachstum in Aussicht. In den Titeln kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Der Pharmariese Roche (ROG 350.25 -1.6%) kann erneut dank seiner Diagnostics-Sparte und hier speziell dank Corona- und Routinetests zulegen. Die Ergebnisse liegen überwiegend knapp über den Analystenschätzungen – der Gewinn ist etwas tiefer als erwartet ausgefallen. Die Genussscheine liegen im Minus.

Zu den Gewinnern zählen die Banken UBS (UBSG 14.55 +0.55%) und Credit Suisse (CSGN 9.27 +0.48%) sowie die Versicherer Swiss Life (SLHN 465.70 +1.46%), Swiss Re (SREN 83.44 +0.7%) und Zurich Insurance (ZURN 368.10 +0.79%). Viele Anleger seien längere Zeit negativ gegenüber Finanzwerten eingestellt und daher im Sektor unterinvestiert gewesen. Nach dem guten UBS-Ergebnis habe dies nun gedreht, und sie würden aktiv kaufen, sagte ein Händler.

Nestlé (NESN 114.94 -0.95%) und auch andere Mitbewerber stehen laut Händlern unter Abgabedruck, nachdem Konkurrent Unilever (ULVR 4'054.75 -5.78%) seine Prognosen gesenkt hat.

Temenos TEMN 139.10 -3.6% )

Die Aktien des Bankensoftwarespezialisten Temenos büssen nach Quartalszahlen klar ein. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen, allerdings nur knapp.

Am breiten Markt verlieren Leonteq (LEON 57.70 -2.53%) leicht, trotz guter Nachrichten: Die Derivatboutique hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn verbucht und den Dividendenvorschlag bestätigt.

Sulzer (SUN 131.00 +3.64%) gewinnen nach den Halbjahreszahlen. Auch Belimo (BEAN 463.50 +4.51%) sind gesucht.

Dagegen geben Cembra (CMBN 97.10 -1.32%) Money Bank nach den Zahlen nach.

Zur Rose (ROSE 343.50 +6.35%) profitieren von einer Kaufempfehlung für die Aktien der Shop Apotheke.

Asiens Börsen fester

Die asiatischen Aktien zeigen sich am Donnerstag mit Kursgewinnen. Die japanischen Börsen sind wegen eines Feiertags heute geschlossen. Der Hang Seng in Hongkong klettert 1,7%. Der CSI 300 (+0,1%) als Benchmark für Aktien in Festlandchina legt weniger stark zu. Der taiwanische Taiex steigt 0,4%. Der koreanische Kospi notiert 1% höher. Der australische S&P/ASX 200 avanciert 1%.

Euro pendelt um 1.18 $

Der Euro notiert am Donnerstag an der Marke von 1.18 $. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.1796 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken bewegt sie sich nur wenig und wird zu 1.0822 Fr. gehandelt. Derweil kostet der Dollar 0.9177 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis bewegt sich am Donnerstag aufwärts und erholt sich weiter von den Verlusten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 72.68 +0.69%) kostet aktuell 73 $.

Gold (Gold 1'804.19 -0.01%) pendelt um die Marke von 1800 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 31'940.00 -0.79%) büsst leicht ein, nachdem die Kryptowährung gestern die Marke von 30’000 $ zurückerobert hat.