Leichte Verluste mit bremsenden Schwergewichten

(AWP) Als Bremsklötze erweisen sich insbesondere die defensiven Schwergewichte. Die Aktienmärkte befänden sich in einer Verschnaufpause, heisst es dazu in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Als hemmenden Faktor macht sie steigende Corona-Fallzahlen aus, angetrieben von den explodierenden Zahlen in Indien, aber auch von anderen lokalen Ausbrüchen etwa in der Türkei oder in Argentinien.

Positive Zeichen kämen diesbezüglich aber aus den USA, wo die rasche Durchimpfung der Bevölkerung verhindert habe, dass die jüngsten Öffnungsschritte zu einem Wiederanstieg der Neuninfektionen geführt hätten. Als stützende Nachrichten werden in Marktkreisen zudem die jüngst gute Entwicklung verschiedener Einkaufsmanagerindizes sowohl in den USA als auch in Europa sowie die bislang ermutigend verlaufende Berichtssaison genannt.

Der SMI (SMI 11'153.58 -0.42%) steht um 11.00 Uhr 0,29% tiefer bei 11’167,7 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert dank der geringeren Gewichtung von Novartis (NOVN 80.37 -0.35%), Roche (ROG 306.05 -1.1%) und Nestlé (NESN 108.90 -0.67%) mit einem Minus von 0,17% auf 1811,32 Punkte etwas weniger. Der breite SPI (SXGE 14'367.88 -0.35%) büsst 0,20% auf 14’389,58 Punkte ein. Bei den Blue Chips geben 17 Titel nach und 13 legen zu.

Abgeschlagen am Tabellenende sind einmal mehr AMS (AMS 15.54 -3.06%) (-4,4%) zu finden, womit sich nach dem Absturz der Vorwoche noch immer keine Bodenbildung abzeichnet. Händler erklären sich den aktuellen Abgabedruck mit einer Verkaufsempfehlung und einer massiven Kurszielzielsenkung der Credit Suisse (CSGN 9.30 -0.96%). Die Bank hat das Rating für AMS direkt auf «Underperform» von «Outperform» gesenkt. Sie begründet den Schritt mit den Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Nachfrage vom wichtigsten Kunden Apple (AAPL 134.32 +1.8%), auch wenn die Bedenken nicht neu seien.

Überdurchschnittlich geben dahinter auch Straumann (STMN 1'229.00 -1.29%) oder Lonza (LONN 554.20 -0.65%) (je -0,8%) nach. Belastet wird der Gesamtmarkt aber insbesondere durch die Abgaben in Roche (-0,7%) und Novartis (-0,3%).

Auch Nestlé (-0,1%) helfen derzeit dem SMI nicht weiter. Im Moment stosse die Aktie nach dem jüngst starken Lauf bei 110 Franken grad etwas an, aber sobald dieser Widerstand überwunden sei, könnte es durchaus weiter klar nach oben gehen, hiess es in Marktkreisen. Die Bank of America (BAC 39.18 +2.14%) beispielsweise hat soeben das Kursziel auf 130 Franken erhöht und der Newsflow ist derzeit extrem gut. Erst am Donnerstag hatte der Nahrungsmittelkonzern das beste organische Wachstum seit langem vermeldet und gemäss heutiger Meldung plant er mit dem Vitaminhersteller Bountiful bereits die nächste Grossakquisition.

Auf der anderen Seite überstrahlen bei den gesuchten Aktien Kühne+Nagel (+1,9%) nach Zahlen alle anderen und eilen dabei von einem Rekord zum nächsten. Davor hatte der Transporteur aus Schindellegi sehr überzeugende Erstquartalszahlen vorgelegt. Analysten zeigen sich erfreut über das erneut starke Abschneiden im ersten Quartal. Das gilt sowohl in Bezug auf die Umsatz- als insbesondere auch auf die Gewinnentwicklung. Kühne+Nagel übertraf die Analystenschätzungen schon im vierten Quartal letzten Jahres teilweise deutlich.

Im breiten Markt legen Rieter (RIEN 147.00 +3.38%) (+2,5%) zu Beginn der neuen Woche einmal mehr kräftig zu. Der jüngste Höhenflug der Aktie scheint kein Ende zu nehmen; so resultiert seit Ende 2020 ein Plus von beinahe 50 Prozent. Dass die Zuversicht auch bei Rieter selber steigt, zeigen zahlreiche Aktienkäufe des Managements in den vergangenen Wochen.

Noch stärker zeigen sich Santhera (SANN 2.65 +4.96%) (+5,0%), nachdem das Unternehmen die Publikation der Jahreszahlen wegen des laufenden Umtauschangebots für eine 60 Millionen-Wandelanleihe um zwei Tage verschoben hat.

Im roten Bereich notieren derzeit Cembra (CMBN 102.10 +1.24%) Money Bank (-2,4%), SIG Combibloc (SIGN 23.00 +0.35%) (-2,6%) oder Comet (COTN 247.00 +0.32%) (-0,6%), welche allerdings allesamt Ex-Dividende gehandelt werden.

Öl

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 63,63 $ je Barrel (159 Liter). Das waren 57 Cent mehr als am Donnerstag. Die Opec berechnet ihren Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Asien

Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenbeginn in der Mehrheit freundlich tendiert.

In Japan stieg der Nikkei 225 im Handelsverlauf 0,4%, der Topix stand ihm mit einem Plus von 0,2% nur wenig nach. An der Spitze lagen Werte aus dem Sektor Verkehr wie ANA (+4,6%) und Central Japan Railway (+4,2%), aber auch Konsumtitel wie Rakuten und J Front Retailing (jeweils +3,6%). Die grössten Verlierer waren M3 und Daiichi Sankyo.

An Chinas Börsen ging es in vergleichbarem Tempo aufwärts. Der Shanghai Composite notierte 0,1% höher, der Shenzhen Composite erreichte ein Plus von 0,5%.

Etwas schwächer war die Entwicklung in Hongkong. Dort stagnierte der Leitindex Hang Seng. Zuoberst in der Rangliste standen die Valoren der Onlinehandelsplattform Meituan und der Restaurantkette Haidilao.

In Korea verzeichnete der Leitindex Kospi ein Plus von 0,7%.

USA

Robuste Wirtschaftsdaten haben den S&P 500 am Freitag auf einen Höchststand gehievt. Er schloss 1,1% höher bei 4180,17. Seine Bestmarke liegt nun bei gut 4194. Der Dow Jones Industrial legte um 0,7% auf 34’043,5 zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von knapp 0,5%. Der Nasdaq 100 stieg am Freitag 1,3% auf 13’941,4.

Die Aktien des Chipkonzerns Intel waren mit einem Minus von mehr als 5% der mit Abstand schwächste Wert im Dow. Der geringere Umsatz im Geschäft mit Rechenzentren und ein scharfer Rückgang der Bruttogewinnmargen als Signal von Marktanteilsverlusten hatten den Anlegern die Laune verdorben. Andere Chiphersteller rückten dagegen vor, so Xilinx und AMD mit einem Gewinn von jeweils rund 5%.

Gefragt waren Bankaktien. So gewannen JPMorgan 1,9% und Goldman Sachs an der Dow-Spitze 2,6%. Die Ratingagentur Fitch sieht die Kreditwürdigkeit der beiden Finanzinstitute jetzt optimistischer und beschreibt den Ausblick nun als «stabil».

Unter den grössten Verlierern im S&P 500 (S&P 500 4'171.50 +1.06%) fielen Honeywell rund 2%. Der Mischkonzern hatte mit seiner Gewinnprognose für dieses Jahr enttäuscht.

Für die Foto-App Snapchat zahlt sich aus, eine gut funktionierende App für Android-Smartphones zu haben. Die Zahl täglich aktiver Nutzer stieg im vergangenen Quartal deutlich. Die Papiere von Snap schlossen nach starken Schwankungen knapp 7,5% höher.