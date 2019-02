5G-Euphorie: Viel Lärm um eine ungewisse Zukunft

Der am Montag in Barcelona eröffnete Mobile World Congress (MWC) ist das grösste und wichtigste Treffen der Mobilfunkbranche. Samsung hat zwar einen eigenen Event abseits des MWC abgehalten, um nicht in der Flut der Produktankündigungen unterzugehen. In San Francisco kündigte das Unternehmen vor wenigen Tagen das Falthandy Galaxy Fold und die Galaxy-S10-Linie an. Huawei lancierte im Gegenzug am Tag vor dem Start der Messe ein eigenes Falthandy (Mate X), zu einem rekordverdächtigen Preis.

Trotzdem steht fest: Kein namhafter Anbieter ausser Apple kann es sich leisten, dieser Tage der katalonischen Hafenstadt fernzubleiben. Das gilt für die global tätigen Smartphonehersteller, aber auch für Netzwerkausrüster wie Ericsson, Nokia oder ZTE. Und auch Mobilfunkkomponentenhersteller wie der in der Schweiz kotierte Sensorhersteller AMS oder der Halbleiterentwickler U-Blox sind vor Ort und halten nach Kunden Ausschau.