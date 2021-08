99%-Initiative führt hundertprozentig in die Irre

Wer viel hat, dem soll genommen werden, um die Mittel im Namen «sozialer» Gerechtigkeit zu verteilen. Am 26. September hat das Stimmvolk über die sogenannte 99%-Initiative der Jungsozialisten abzustimmen. Sie will Kapitaleinkommen mit einem viel höheren Steuersatz als Einkommen belasten und mit den Mehreinnahmen Personen mit mittlerem und niedrigem Einkommen unterstützen, durch Steuersenkung, Verbilligung von Krankenkassenprämien, Investitionen in Kindertagesstätten oder Ausbau des öffentlichen Verkehrs – als ob derlei nicht bereits getan würde. Die Vorlage verdient, wie andere Initiativen in der Vergangenheit mit ähnlich lautenden Zielen, eine Abfuhr an der Urne.

Die im Mai 2019 eingereichte Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» ist im Wortlaut kurz und lässt viel Interpretationsspielraum offen. Eine Portion Ungewissheit über die Ausgestaltung im Parlament ist immer vorhanden, wenn es darum geht, einen Verfassungstext in ein Gesetz zu überführen. Aber in diesem Fall, betont Finanzminister Ueli Maurer, «übersteigen die Unklarheiten das übliche Mass bei weitem».

Kapitaleinkommen wäre über einem durch das Gesetz festgelegten Betrag – das Initiativkomitee spricht von 100’000 Fr. – anderthalbmal zu versteuern. Der Begriff Kapitaleinkommen ist im Steuergesetz nirgends definiert. Was schliesslich besteuert würde, bleibt diffus. Zinsen, Dividenden, Immobilienerträge, gewiss wohl. Aber wie steht es um Kapitalgewinne an der Börse und aus dem Verkauf von Unternehmen? Den Eigenmietwert?

Anachronistische Klassenkampfrhetorik

Eine deutlich stärkere Besteuerung von Kapital als Einkommen wäre zudem laut dem Direktor der Steuerverwaltung, Adrian Hug, «eine krasse Abweichung vom bisherigen Verständnis». Gemäss Bundesverfassung ist eine Überbesteuerung nicht zulässig, nach dem Grundsatz der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.

Den Jungsozialisten zufolge soll mit einem Grenzwert von 100’000 Fr. das reichste 1% der Bevölkerung zahlen, sodass 99% profitieren – das klingt verführerisch. «Der Wohlstand in der Schweiz wird von den 99% erschaffen, die jeden Tag in Büros, Supermärkten oder Spitälern arbeiten, nicht von einer Handvoll Superreichen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen. Mit einer höheren Besteuerung der Reichsten geben wir das Geld an die wahren Leistungsträger*innen unserer Gesellschaft zurück», schreiben die Initianten.

Abgesehen davon, dass Fabrikarbeiter offenbar nicht mehr zu den wahren Leistungsträgern zählen, lässt die Klassenkampfrhetorik verstehen: Kapital ist schlecht, Arbeit ist gut, wie es Karl Marx im 19. Jahrhundert zu belegen versuchte. Dabei ist es auch Kapital, das Arbeitsplätze und Wohlstand schafft.

Kapital ist mobiler als Arbeitskräfte

Mit der Annahme der Initiative liefe der Wirtschaftsstandort Schweiz Gefahr, an Attraktivität einzubüssen. Nicht heute oder morgen, sondern allmählich. Kapital zu äufnen, lohnte sich weniger, die Bereitschaft zu Investitionen in Arbeitsplätze und Innovation würde beeinträchtigt. Rückgrat des Wohlstands hierzulande ist eine lebendige und innovative KMU- und Start-up-Landschaft. Das Gros der Firmen ist in den Händen von Unternehmern und Familien. Mit einer Besteuerung von 150% statt heute 70% (Bund) und 50% (Kanton) würde der Dividendenertrag netto mehr als halbiert, ein Generationswechsel erschwert. Je nach Ausgestaltung könnten deutlich mehr Personen betroffen sein als das reichste 1%.

Die Initianten gehen in ihrer Berechnung von 5 bis 10 Mrd. Fr. Zusatzeinnahmen aus durch die neue Kapitalsteuer. Das ist eine statische Annahme. Kapital ist flüchtig, wesentlich mobiler als die Arbeitskräfte. Es käme zu Ausweichmanövern. Je nach effektiv ausgestaltetem Steuersatz in den Kantonen könnte sich der Steuerwettbewerb sogar verschärfen – wohl kaum nach dem Gusto der Juso.

Geld ist, auch in der Schweiz, unbestrittenermassen ungleich verteilt. Gemäss einer Grafik der Juso hat sich der Anteil der «Superreichen» am «Gesamtvermögen» seit Beginn der Achtzigerjahre von 33 auf 41% erhöht. Blickt man jedoch zwei Jahrzehnte weiter zurück, lag er auch schon mal über 40%.

Schweiz besteuert Vermögen bereits

Die Initianten lassen sodann ausser Acht, dass die Vermögensstatistik des Bundes grosse Vermögenswerte nicht berücksichtigt: die steuerfreien Vermögen in der Pensionskasse und der freiwilligen Vorsorge 3a. Werden sie einbezogen, schrumpft die Vermögenskonzentration erheblich. Gemäss einer Studie der Wirtschaftswissenschaftler Reto Föllmi und Isabel Martínez von 2017 verfügte das reichste Prozent statt über die behaupteten 41% noch über etwas mehr als 25% der Vermögen. Damit rückt die Schweiz international von einer Spitzenposition ins Mittelfeld der Vermögenskonzentration.

Was die Initianten ebenfalls unterschlagen: Es wird bereits tüchtig umgeschichtet, etwa über Sozialleistungen wie AHV, IV und Krankenkasse. Ihr Anteil am Bruttoinlandprodukt (BIP) ist in den vergangenen dreissig Jahren von weniger als 20 auf 26% gestiegen, nur noch leicht unter dem Niveau skandinavischer Länder – Sozialabbau sieht anders aus.

Zudem sind auch über die Einnahmenseite Umverteilungskanäle etabliert worden. Das oberste 1% der Steuerpflichtigen erzielt ein Zehntel des Einkommens, bezahlt indes 40% der direkten Bundessteuer der natürlichen Personen. Die untere Hälfte berappt bloss 2% der Steuersumme. Ausserdem ist die Schweiz eines von wenigen OECD-Ländern, die eine Vermögenssteuer kennen.

Support nur von links

Der Bundesrat hat wohlweislich auf einen Gegenvorschlag verzichtet. Die 99%-Initiative ist im Parlament ausschliesslich von rot-grünen Abgeordneten unterstützt worden. Die Vertreter aller anderen Parteien stimmten geschlossen dagegen – mittlerweile eine Seltenheit. Das Stimmenverhältnis von zwei zu eins gegen die Initiative deckt sich ziemlich genau mit den Resultaten bisheriger Abstimmungen mit verwandter Stossrichtung.

Die Kapitalgewinnsteuer, die sogenannte Steuergerechtigkeits-Initiative, die Initiative «1:12 – für gerechte Löhne», eine Erbschaftssteuerreform, das bedingungslose Grundeinkommen – all diese Vorlagen erreichten einen Ja-Stimmen-Anteil in der Grössenordnung von einem Drittel. Der 99%-Initiative ist (bestenfalls) das gleiche Schicksal zu wünschen.