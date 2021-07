Hemmschwelle sinkt erst langsam

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum sind nach der zwischenzeitlichen Kursexplosion der vergangenen Monate so populär wie nie. Das führt auch zu vermehrten Anfragen bei Banken in der Schweiz. Anfang Jahr hätten sich Kunden vermehrt nach Möglichkeiten für Investitionen in diese digitalen Zahlungsmittel erkundigt, heisst es etwa von der Berner Kantonalbank (BEKB). Das Interesse korreliert allerdings noch mit den Kursbewegungen: Nachdem der Bitcoin korrigiert hatte, gingen die Anfragen zurück.

Geht es um Kryptowährungen, ist sich die Finanzbranche uneins. Der CEO einer bekannten Schweizer Privatbank vergleicht die hoch volatilen Währungen mit Fussballwetten, ungeeignet für langfristige Anlagen. Traditionelle Finanzinstitute sind meist nach wie vor nur in der Rolle des interessierten Beobachters.

Grossbanken halten sich zurück

Das Thema geniesst noch immer keine hohe Priorität, wie eine FuW-Umfrage unter kotierten Schweizer Banken zeigt. Auch die Grossbanken, bei denen Digitalisierung ansonsten Chefsache ist, geben sich zurückhaltend. UBS beispielsweise ist nicht in Kryptowährungen aktiv, ist aber an der zugrundeliegenden Technologie interessiert, schreibt sie auf Anfrage.